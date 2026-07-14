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Москва

Нейроинтерфейсы и переработанный текстиль — главные новинки выставки «СЕНС. Эволюция стихий»

By: editor

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Москва

Нейроинтерфейсы и переработанный текстиль — главные новинки выставки «СЕНС. Эволюция стихий»

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9 июля в Центре современного искусства М’АРС стартовала обновлённая версия резонансного проекта «СЕНС. Эволюция стихий». Если раньше выставка предлагала созерцать природные силы, то теперь она превращает их в поле для диалога между человеком, технологиями и сознанием. Посетитель перестаёт быть пассивным зрителем — он становится активным соавтором реальности, где каждый шаг меняет восприятие пространства.

Экспозиция выстроена как космогонический акт — от зарождения к полноте. В зале «Генезис» мир только пробуждается: первой вспыхивает стихия огня, за ней земля обретает форму, вода наполняет глубину и оживляет чувства, воздух превращается в дыхание, а эфир — незримая нить — связывает всё в единую ткань бытия.

Создательница проекта Анастасия Картузова поясняет: «Мы обновили три зала и продолжили тему стихий не как явлений природы, а как состояний. Путешествие по ним — это способ соединиться с обновлёнными чувствами, побыть наедине с собой, прочувствовать каждую стихию. Я хочу, чтобы вы прошли через эти состояния, наполнились и сохранили их как можно дольше».

сенс цси марс

Третье пространство маршрута, созданное совместно с благотворительным фондом «Второе дыхание» и координатором инклюзивных программ Елизаветой Ивановой, превратилось в символический путь преображения. Монументальная инсталляция из 50 кг переработанной одежды, вдохновлённая образами мицелия, коконов и световой горы, дополнена гипнотическими звуками бубна — здесь можно замедлиться и запустить собственное измерение.

Зал воздуха обрёл новую глубину благодаря художнице Дарье Захаровой (Dariella): игра преломлённых лучей, мягкий свет и едва уловимый чистый запах мыла создают эффект невесомости.

Но главная сенсация — интерактивная инсталляция «Архитектура мысли» в зале «Эфир». Художница Анастасия Скабёлкина и компания Neiry впервые в российской арт-практике применили нейроинтерфейсы такого уровня. Нейроободок Mind Tracker считывает ЭЭГ зрителя и в реальном времени превращает его уровень концентрации в генеративную графику. Без участия посетителя образ не рождается — каждый гость буквально становится соавтором архитектуры будущего.

Фото: пресс-служба ЦСИ М’АРС

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