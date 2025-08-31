Актёр Павел Деревянко стал участником акции по очистке Белухи от мусора

Накануне завершилась уборка главного символа Алтая – горы Белуха — от мусора, оставленного туристами. Всего удалось собрать более 2 тонн мусора. Эковолонтеры движения «Мусорная лавина» и компания «Эвалар» в 5 раз провели эту акцию. Ее участниками стали не только волонтеры из разных уголков страны – заметным событием стало участие известного актера Павла Деревянко, который присоединился к акции со своей женой Зоей Фуць.

Акция охватила не только Белуху, но и экологические тропы вокруг нее. За 12 дней волонтеры собрали порядка 200 мешков мусора общим весом 2100 килограмм. Из-за сложного рельефа и труднодоступной местности мусор пришлось вывозить с помощью вертолета МИ 8, который совершил три перелета.

Популярный актер Павел Деревянко давно неравнодушен к экологическим проектам в стране, в этот раз он присоединился к волонтерам со своей женой Зоей Фуць: «Горы Алтая – это совершенно уникальное место по своей энергетике! А Белуха – так и просто входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И такие уникальные места не где-то, а в нашей стране! Друзья, давайте не только наслаждаться этими природными жемчужинами, но и беречь их, в том числе, чтобы наши дети могли видеть эту первозданную красоту!», — отметил актер.

По признанию главного идеолога и организатора волонтерского движения «Мусорная лавина» Евгения Егорова, за 5 лет, что проходит акция, было утилизировано более 16 тонн мусора: «В этом году добровольцы сосредоточились на Аккемской тропе, долине Ярлу и береговой линии Аккемского озера, очищая территорию от оставленных туристами отходов: пластиковых пакетов и посуды, железных и стеклянных банок, треккинговых палок, порванной одежды, пустых газовых баллонов и одноразовых салфеток. В этом году мы собрали даже больше мусора, чем в прошлом году. Очень важно воспитывать ответственное отношение к экологии страны у туристов: турист должен знать, что он взял с собой на природу – он должен забрать обратно».

Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, министр природных ресурсов и экологии Республики Алтай Владислав Челтугашев подчеркнул важность работы с негативным антропогенным воздействием на экологию: «Ежегодно Республика Алтай принимает более 2,5 млн туристов. С каждым годом этот показатель растет. С одной стороны, это огромный драйвер для развития региона, с другой – это вызов для уникальной экологии Алтая. Напомню, Республика Алтай, по данным Росстата, занимает первое место среди наиболее экологически чистых регионов РФ и одно из первых мест в стране по количеству заповедников: особо охраняемые природные территории у нас занимают четверть площади региона. Отрадно, что у нас проходят такие масштабные акции, которые объединяют людей со всей страны на благо экологии. Здорово, что в этом году у нас появились и звездные волонтеры — несомненно, это выведет проект на новый уровень. Ведь именно антропогенное воздействие, включая замусоривание – это одна из главных проблем, которую мы стремимся решить в регионе».

Общественная инициатива «Мусорная Лавина» реализуется при поддержке Правительства Республики Алтай, администрации Усть-Коксинского района, дирекции природного парка «Белуха», общественного поисково-спасательного отряда «Ак-Кем» Российского союза спасателей. Акцию придумали Евгений Егоров и его жена Яна Лазурная, первая акция состоялась во время свадебного путешествия пары.