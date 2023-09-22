На ярмарке современного искусства blazar впервые будут представлены работы, созданные художниками в коллаборации с нейросетью YandexGPT. Генеративная нейросеть нового поколения YandexGPT выступила соавтором работ пяти независимых художниц: Оксаны Афанасьевой, Наталии Горячевой, Анны Кабировой, Полины Сурововой и Вари Щука. На протяжении месяца художницы взаимодействовали с YandexGPT для создания совместных произведений. Нейросеть помогала авторам разрабатывать сюжеты и персонажей, вместе с ними придумывала фантазийный миры.

Полина Суровова, художница:

«Я просила YandexGPT рассказывать сказки-мифы и выбрала ту, что наилучшим образом раскрывает "мышление" нейросети. Для меня самым интересным в этом проекте было взаимодействие нейросети и человека, соединение человеческой руки и потустороннего разума цифрового пространства».

Оксана Афанасьева, художница:

«С YandexGPT мы совместно разрабатывали персонажей для росписи керамических тарелок. Это необычные существа без пола, гендера и возраста. Существа наполовину люди, наполовину животные, насекомые, растения. Мне хотелось погрузить зрителя в размышления о других реальностях и о возможностях их создания. Мои персонажи живут в свободе, мире и любви между собой».

В секции независимых художников посетители смогут увидеть не только готовые произведения, но и то, как они были созданы: в экспозиции представлены ролики с творческим процессом.

Экспозиция цифрового искусства оснащена новыми умными устройствами с Алисой, которые открывают новые возможности для знакомства с работами 20 художников галереи Generative Gallery, проектом мультимедийной студии Radugadesign — «ТВ Станцией» и «ТВ Станцией Про».

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