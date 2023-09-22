Премьера иллюзионного шоу «Телепорт» состоится в Московском театре иллюзии 6 и 27 октября 2023 года.

Новое шоу иллюзиониста Эдуарда Гелазарова станет вашим проводником в мир незабываемых эмоций и ярких впечатлений, заставив воображение поверить в невозможное.

Зрители станут свидетелями уникальных классических трюков в новом прочтении, среди которых «Метаморфоза», «Мумия», «Зигзаг», «Материализация», «Появление из клетки», на глазах у изумленной публики будут происходить исчезновения и превращения.

Сложнейшие трюки с использованием передовых технологий и спецэффектов, современная хореография, театрализованное представление, необъяснимая магия и иллюзия на грани фантастики — все это в иллюзионном шоу «Телепорт».

Фото предоставленно пресс-службой Московского театра иллюзий

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