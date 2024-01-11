PREMIER показал характер-постеры нового сериала с Олегом Меньшиковым, Филиппом Янковским и Федором Федотовым

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил характер-постеры нового остросюжетного сериала «Прелесть» производства Good Story Media. Главные роли в проекте исполнили Олег Меньшиков, Филипп Янковский, Федор Федотов и Елизавета Кононова. Суровая криминальная драма расскажет о противостоянии молодого угонщика автомобилей, который пытается восстановить справедливость, с криминальными авторитетами 90-х годов в небольшом городе при крупном градообразующем предприятии по переработке золота. Проект без всяких прикрас показывает мрачную реальность промышленных городов-сателлитов, где люди и их жизни полностью зависят от крупных заводов.

Главный герой драмы – 25-летний автоугонщик по кличке Цыган, чей отец 20-лет назад погиб на аффинажном заводе и якобы был замешан в хищении золота. Цыган готов на все, чтобы узнать правду о смерти отца и наказать виновных. Когда в город возвращается бывший директор завода Леонид Максимович, молодой человек объединяется с ним в борьбе против нынешнего руководителя предприятия Осинского. Ослепленный местью Цыган оказывается втянут в опасное противостояние двух авторитетов, для которых он является лишь удобным инструментом и разменной монетой. Его положение осложняется тем, что он влюбляется в дочь Осинского Арину, которая будет поставлена перед сложным выбором.

Роль Цыгана в сериале исполнил Федор Федотов, для которого амплуа драматического героя и трагичного мстителя стало новым опытом в карьере. Руководителей завода, которые борются за власть, исполнили харизматичные Олег Меньшиков и Филипп Янковский.

Характер-постеры знакомят зрителей с главными героями сериала «Прелесть»:

Цыган (Федор Федотов) – 25-летний автоугонщик. Он выполняет заказы по угону автомобилей от одного из начальников порта. При этом молодой человек следует строгим внутренним принципам и угоняет машины только у тех, кто «этого заслуживает». По его мнению, таких людей в городе немало. Цыган осознает, что преступает закон, но не трогает порядочных и небогатых людей.

Леонид Максимович, он же ЛМ (Олег Меньшиков) – бывший директор аффинажного завода. В 90-е он был негласным хозяином города, но в какой-то момент был вынужден покинуть свою должность и отправиться в бега. Вернувшись много лет спустя, он начинает плести интриги против нынешнего хозяина завода. Леонид Максимович – жесткий и бескомпромиссный человек. Его не было в городе много лет, но люди его до сих пор боятся, зная, на что он способен.

Осинский (Филипп Янковский) – нынешний директор завода по переработке золота. В 90-е он был партнером Леонида Максимовича, но теперь является единоличным хозяином предприятия. Осинский негласно управляет городом и применяет незаконные методы. При этом совесть не дает ему покоя – он постоянно ходит в церковь в попытках замолить грехи, но встать на праведный путь уже не может.

Арина (Елизавета Кононова) – дочь Осинского. Она живет в роскоши, ездит на дорогих автомобилях, но сама понимает, что давно уже потеряла себя как личность. Арина мечтает начать самостоятельную жизнь, выйдя из тени отца. Цыган случайно повреждает дорогой автомобиль Арины. Он обещает починить девушке машину и постепенно проникается к ней чувствами.

Буба (Максим Коновалов) – правая рука Леонида Максимовича, типичный представитель бандитов 90-х. Для Бубы словно и не прошло 30 лет – его лексикон, манеры поведения и даже одежда не претерпели никаких изменений за много лет. Для него эпоха первоначального накопления капитала не заканчивалась.

Другие роли в сериале «Прелесть» сыграли Олег Васильков, Равиль Батыров, Назар Сафонов, Вера Кинчева, Екатерина Стулова, Игорь Черневич, Анатолий Горячев, Константин Мурзенко, и другие. Режиссер – Динар Гарипов («Территория», «Даркнет»), автор сценария – Георгий Меньшиков.