«Задира»: В широкий прокат выходит фильм режиссёра из Лондона Шарлотты Риган

В широкий прокат выходит фильм режиссёра из Лондона Шарлотты Риган «Задира». Главную роль исполнил известный по фильмам «Треугольник печали», «Малефисента: Владычица тьмы» и «King’s Man: Начало» британский актёр Харрис Дикинсон. Комедийная драма с британским акцентом рассказывает историю про девочку-бунтарку и её ветреного отца, которым предстоит непростое воссоединение.

Картина рассказывает историю 12-летней девочки Джорджи (Лола Кэмпбелл) из пригорода Лондона, которая взяла ответственность за воспитание самой себя. Она наладила быт, начала зарабатывать продажей краденых велосипедов с другом и напарником Али (Алин Узун) и убедила органы опеки, что живёт со своим дядей по имени Уинстон Черчилль. Но однажды через забор её самостоятельной жизни перелезает отец (Харрис Дикинсон) с попыткой сблизиться с уже повзрослевшей дочерью. Светлый, забавный и чувственный дебют Риган отмечен гран-при жюри на кинофестивале «Сандэнс».

Актёры

Харрис Дикинсон - британский актёр, наиболее известный по роли Карла в фильме «Треугольник печали» Рубена Эстлунда. Также снимался в фильмах «Там, где раки поют», «King’s Man: Начало», «Матиас и Максим» и других. Был номинирован на премию Британской киноакадемии в категории «Восходящая звезда» в 2022 году.

- британский актёр, наиболее известный по роли Карла в фильме «Треугольник печали» Рубена Эстлунда. Также снимался в фильмах «Там, где раки поют», «King’s Man: Начало», «Матиас и Максим» и других. Был номинирован на премию Британской киноакадемии в категории «Восходящая звезда» в 2022 году. Лола Кэмпбелл – роль в «Задире» — первая для юной британской актрисы.

Режиссёр

Шарлотта Риган – британский режиссёр, известная по работе с музыкантами, — снимала клипы с 15 лет, на сегодняшний день сняла более 200 музыкальных промо. Её короткий метр Fry-Up был номинирован как лучший короткометражный на кинофестивале «Сандэнс» и Берлинском кинофестивале.