На PREMIER выйдет документальный сериал о закрытом в советские годы Камерном театре Таирова

В онлайн-кинотеатре PREMIER стал эксклюзивно доступен для просмотра документальный сериал «Камерный миф» о театре Александра Таирова, закрытом в 1949 году из-за сатирического спектакля.

В 1920-х годах Камерный театр был самым известным русским театром за рубежом и любимцем московской публики. Он находился на Тверском бульваре в Москве, где теперь располагается драматический театр им. А.С. Пушкина. Его основатель Александр Таиров любил сочетать разные сценические способы и удивлять публику новаторским подходом к представлению. Он хотел, чтобы Камерный театр был не просто театром звезд, а театром-звездой. И ему это удавалось. Однако, театр действовал лишь до 1949 года – тогда его закрыли как «чуждый народу» и «буржуазный».

В документальном сериале, созданном продюсерской компанией Дмитрия Кима при поддержке Института развития интернета (ИРИ), рассказывается об истории Камерного театра, его главных актерах и знаковых постановках. Проект «Камерный миф» старается реабилитировать забытый театральный коллектив и гениев, творивших новое театральное пространство.

Режиссером проекта стала Ангелина Никонова. Автор сценария - Анастасия Семенихина. Продюсер – Дмитрий Ким.

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