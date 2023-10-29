Павел Вербняк, эксперт Moscow Business School, сертифицированный бизнес-тренер, рассказал, почему компании делают ставку на непрерывное обучение и дал рекомендации, как сделать его постоянной частью жизни сотрудников.

Исследование экспертов компании «Яков и Партнёры» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показывает, что 77% компаний практикуют непрерывное обучение, а по мнению более половины компаний (51%), непрерывное обучение будет являться неотъемлемым трендом в ближайшие годы. Это говорит о том, что большинство компаний осознают важность нового тренда для своего успеха и готовы вкладывать ресурсы и усилия в развитие своих сотрудников.

Во многом такая тенденция связана с тем, что повышение квалификации сотрудников в современных реалиях — это один из инструментов получения конкурентного преимущества компании. Более того, непрерывное обучение позволяет сотрудникам не стоять на месте и постоянно развивать свои компетенции, включая управленческие и коммуникативные навыки. «Заточенный» под современные стандарты и технологии специалист приобретает дополнительную ценность для компании. Он может эффективнее решать рабочие вопросы и достигать целей бизнес-стратегии.

Компании, поддерживающие тренд, имеют больше шансов не допустить оттока ценных специалистов. Сотрудники же будут видеть, что компания готова вкладывать ресурсы в их развитие, что в конечном итоге влияет и на лояльность персонала.

При этом, согласно исследованию компании «Эквио» с сообществом Digital Learning, в 2022 году у 37% компаний расходы на обучение сотрудников не превысили 500 тысяч рублей. У 28% они составили от 500 тысяч до 1,5 млн рублей. Однако, по данным исследования, 65% компаний не планируют повышать бюджет на развитие сотрудников в 2023-м.

«Неравнодушные к своему профессиональному росту сотрудники осознают, что непрерывное обучение становится необходимостью, поскольку фундаментальные знания, полученные во время образования, могут устареть и потерять свою актуальность в быстро меняющемся мире. Отпускать свои навыки и переставать развиваться — прямой путь к карьерной стагнации, а значит риск оказаться неустроенным на рынке труда, поэтому персоналу необходимо выходить из зоны комфорта, чтобы обеспечивать свой профессиональный рост» — поделился эксперт Moscow Business School Павел Вербняк.

Организовать обучение сотрудников можно несколькими способами — это могут быть онлайн-курсы и обучающие платформы, которые позволяют учиться в удобное время и в любом месте, либо это может быть обучение на рабочем месте. Многие компании предоставляют такую возможности через менторство и внутренние программы обучения. Не стоит забывать и про самообучение — чтение профессиональных книг, участие в вебинарах или даже создание собственных проектов. В данном случае важно поддерживать инициативу и тягу сотрудников к обучению, а также создавать необходимые условия.

Фото – Василий ВЕРЧЕНКО, Moscow Business School

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