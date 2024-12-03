Книга «Улан Далай» Натальи Илишкиной – победитель читательского голосования литературной премии «Большая книга»

30 ноября 2024 года завершилось читательское голосование XIX сезона Национальной литературной премии «Большая книга». Традиционно сбор и подсчёт голосов проходил на сайте книжного рекомендательного сервиса LiveLib, входящего в группу компаний «Литрес». В выборе победителей поучаствовали 6 025 человек.

На первом месте — «Улан Далай» Натальи Илишкиной,

на втором месте — «Тоннель» Яны Вагнер,

на третьем месте — «Магазин работает до наступления тьмы» Дарьи Бобылёвой.

«Выбор читателей – это всегда честная и непредсказуемая история. На мой взгляд, народная любовь – это важная оценка авторского творчества, ничуть не менее важная, чем профессиональное одобрение. Группа компаний «Литрес» является давним партнёром премии «Большая книга». Для нас важно дать возможность читателям поучаствовать в голосовании и выбрать своих победителей. В этот раз сердца людей были отданы Наталье Илишкиной и её степной саге «Улан Далай» – роману о трёх поколениях донских казаков-калмыков. Илишкина открывает современному читателю малоизвестные страницы из истории русского народа – для того, чтобы сохранить достоверность и создать полнокровный рассказ, писательница работала с архивными материалами и документами. Соревнование было напряжённым – разница между первым и вторым местом составила всего 50 голосов. Что любопытно, это дебют – а за победу Илишкина конкурировала с маститыми авторами, такими как Алексей Варламов, Денис Драгунский, Яна Вагнер и Дарья Бобылёва», — отмечает шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.