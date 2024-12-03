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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUКнига «Улан Далай» Натальи Илишкиной – победитель читательского голосования литературной премии «Большая...

Книга «Улан Далай» Натальи Илишкиной – победитель читательского голосования литературной премии «Большая книга»

editor
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Улан-Далай

30 ноября 2024 года завершилось читательское голосование XIX сезона Национальной литературной премии «Большая книга». Традиционно сбор и подсчёт голосов проходил на сайте книжного рекомендательного сервиса LiveLib, входящего в группу компаний «Литрес». В выборе победителей поучаствовали 6 025 человек.

  • На первом месте — «Улан Далай» Натальи Илишкиной,
  • на втором месте — «Тоннель» Яны Вагнер,
  • на третьем месте — «Магазин работает до наступления тьмы» Дарьи Бобылёвой.

«Выбор читателей – это всегда честная и непредсказуемая история. На мой взгляд, народная любовь – это важная оценка авторского творчества, ничуть не менее важная, чем профессиональное одобрение. Группа компаний «Литрес» является давним партнёром премии «Большая книга». Для нас важно дать возможность читателям поучаствовать в голосовании и выбрать своих победителей. В этот раз сердца людей были отданы Наталье Илишкиной и её степной саге «Улан Далай» – роману о трёх поколениях донских казаков-калмыков. Илишкина открывает современному читателю малоизвестные страницы из истории русского народа – для того, чтобы сохранить достоверность и создать полнокровный рассказ, писательница работала с архивными материалами и документами. Соревнование было напряжённым – разница между первым и вторым местом составила всего 50 голосов. Что любопытно, это дебют – а за победу Илишкина конкурировала с маститыми авторами, такими как Алексей Варламов, Денис Драгунский, Яна Вагнер и Дарья Бобылёва», — отмечает шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

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