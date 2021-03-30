«Несломленная». Премьера многосерийной драмы на телеканале «Россия»

5 апре­ля 2021 года на теле­ка­на­ле «Рос­сия» начи­на­ет­ся показ мно­го­се­рий­ной дра­мы «Неслом­лен­ная». Глав­ной геро­ине пред­сто­ит прой­ти длин­ную доро­гу к сча­стью, кото­рая ведет через пре­да­тель­ство, тюрь­му и поте­рю близ­ких. В ролях: Мари­на Коняш­ки­на, Ири­на Роза­но­ва, Илья Нос­ков, Алек­сандра Вла­со­ва и Павел Бар­шак, режис­сёр – Еле­на Цыплакова.

Извест­ный шеф-повар и вла­де­ли­ца сети ресто­ра­нов Анна Стрель­цо­ва (Мари­на Коняш­ки­на) в одно­ча­сье лиша­ет­ся все­го из-за лож­но­го обви­не­ния в убий­стве мужа Иго­ря (Павел Бар­шак). Суд при­го­ва­ри­ва­ет её к вось­ми годам заклю­че­ния. В тюрь­ме у неё рож­да­ет­ся дочь Надеж­да, забо­ту о кото­рой берёт на себя Вик­то­рия (Алек­сандра Вла­со­ва) – сест­ра Анны. Спу­стя четы­ре года геро­и­ня наде­ет­ся на досроч­ное осво­бож­де­ние. Но когда Вика пере­ста­ёт выхо­дить на связь, Анна реша­ет­ся на побег, не дождав­шись реше­ния комис­сии. Дома Анна выяс­ня­ет, что её дочь Надя про­па­ла, ресто­ран­ный биз­нес дав­но про­дан глав­но­му кон­ку­рен­ту Гри­го­рию Шаро­ву (Илья Нос­ков), а в её квар­ти­ре живут чужие люди. Что­бы най­ти сво­их близ­ких и отыс­кать убий­цу мужа, Анне при­дёт­ся прой­ти через слож­ные испы­та­ния, зано­во обре­сти веру в любовь и выяс­нить, кто же на самом деле ей друг, а кто – злей­ший враг.

«В самом назва­нии «Неслом­лен­ная» – жиз­нен­ный путь геро­и­ни – от рос­кош­ной жиз­ни биз­нес-леди, хозяй­ки сети ресто­ра­нов, через пре­да­тель­ство близ­ких, тюрь­му, рож­де­ние и поте­рю ребен­ка, под­держ­ку насто­я­щих дру­зей, осмыс­ле­ние сво­е­го пути – к радо­сти и сча­стью. Бла­го­да­ря про­фес­си­о­наль­ной коман­де и силь­ней­ше­му актёр­ско­му соста­ву у нас полу­чи­лось насто­я­щее и искрен­нее кино, кото­рое, я наде­юсь, по досто­ин­ству оце­нит зри­тель», – гово­рит режис­сёр Еле­на Цыплакова.

«Моя геро­и­ня изна­чаль­но очень силь­ный чело­век со стерж­нем внут­ри. Имен­но поэто­му она смог­ла прой­ти через все это. Но самое глав­ное, что, прой­дя все испы­та­ния, Анна суме­ла сохра­нить в себе жен­ствен­ность, веру, любовь к жиз­ни и людям!», – делит­ся актри­са Мари­на Коняшкина.

Фото – теле­ка­нал «Рос­сия»

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