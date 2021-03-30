«Несломленная». Премьера многосерийной драмы на телеканале «Россия»

5 апреля 2021 года на телеканале «Россия» начинается показ многосерийной драмы «Несломленная». Главной героине предстоит пройти длинную дорогу к счастью, которая ведет через предательство, тюрьму и потерю близких. В ролях: Марина Коняшкина, Ирина Розанова, Илья Носков, Александра Власова и Павел Баршак, режиссёр – Елена Цыплакова.
Известный шеф-повар и владелица сети ресторанов Анна Стрельцова (Марина Коняшкина) в одночасье лишается всего из-за ложного обвинения в убийстве мужа Игоря (Павел Баршак). Суд приговаривает её к восьми годам заключения. В тюрьме у неё рождается дочь Надежда, заботу о которой берёт на себя Виктория (Александра Власова) – сестра Анны. Спустя четыре года героиня надеется на досрочное освобождение. Но когда Вика перестаёт выходить на связь, Анна решается на побег, не дождавшись решения комиссии. Дома Анна выясняет, что её дочь Надя пропала, ресторанный бизнес давно продан главному конкуренту Григорию Шарову (Илья Носков), а в её квартире живут чужие люди. Чтобы найти своих близких и отыскать убийцу мужа, Анне придётся пройти через сложные испытания, заново обрести веру в любовь и выяснить, кто же на самом деле ей друг, а кто – злейший враг.
«В самом названии «Несломленная» – жизненный путь героини – от роскошной жизни бизнес-леди, хозяйки сети ресторанов, через предательство близких, тюрьму, рождение и потерю ребенка, поддержку настоящих друзей, осмысление своего пути – к радости и счастью. Благодаря профессиональной команде и сильнейшему актёрскому составу у нас получилось настоящее и искреннее кино, которое, я надеюсь, по достоинству оценит зритель», – говорит режиссёр Елена Цыплакова.
«Моя героиня изначально очень сильный человек со стержнем внутри. Именно поэтому она смогла пройти через все это. Но самое главное, что, пройдя все испытания, Анна сумела сохранить в себе женственность, веру, любовь к жизни и людям!», – делится актриса Марина Коняшкина.
Фото – телеканал «Россия»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.