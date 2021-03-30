Art Russia Fair: новые имена и звёзды арт-индустрии в Гостином дворе Москвы

C 1 по 4 апре­ля 2021 года в Гости­ном дво­ре состо­ит­ся одно из самых ярких собы­тий вес­ны Art Russia Fair. Этим зна­ко­вым меро­при­я­ти­ем откры­ва­ет­ся новый сезон в рос­сий­ской арт-инду­стрии. На Art Russia Fair заяв­ле­но более 100 худож­ни­ков и 40 гале­рей, вклю­чая про­ект Поли­ны Аске­ри ARTOnline, 11.12 GALLERY, «Белую раду­гу», Gallery FEDINI и дру­гие. Будут пред­став­ле­ны все важ­ные и наи­бо­лее акту­аль­ные направ­ле­ния в искус­стве: абстракт­ный экс­прес­си­о­низм, сим­во­лизм, сюр­ре­а­лизм, совре­мен­ный реа­лизм, кон­цеп­ту­а­лизм, пер­фор­манс, арт-фото­гра­фии и digital art.

Одна из работ «рус­ско­го Гиге­ра» – скуль­пто­ра Дени­са Кули­ко­ва с выстав­ки «Аль­тер­на­тив­ная эво­лю­ция»

POP UP MUSEUM пред­став­лен на стен­де D25 скуль­пто­ром Алек­сан­дром Дедо­вым. Скуль­пто­ры – Алек­сей Канис, Денис Кули­ков, худож­ни­ки – Мария Колы­ва­но­ва, Мария Бога­че­ва, Саша Заба­лу­ев и дру­гие пред­став­ле­ны NIKOLSKAYA GALLERY.

Во вре­мя рабо­ты ярмар­ки инте­рес­но уви­деть и новые рабо­ты Пав­ла Балы­ки­на, Андрея Шуст­а­ло­ва, Аллы Чов­ган, Анны Бо, Кон­стан­ти­на Худя­ко­ва, Kate Zokh, Евге­нии Инфе­ли­ци­ной, Мар­га­ри­ты Тати­е­вой, Васи­ли­сы Липа­то­вой и Вик­то­ра Эрды­не­е­ва, Насти Миро, Оль­ги Бурен­ко­вой, Вик­то­рии Вейсбрут, Алек­сея Аза­ро­ва, Алек­сандра Дедо­ва, худож­ни­ка из Кувей­та Шоуг Аль­ха­ба­ша и мно­гих дру­гих, чье худо­же­ствен­ное выска­зы­ва­ние выхо­дит за рам­ки лич­но­го и заде­ва­ет самые раз­ные обла­сти общественного.

Не остав­ле­на без вни­ма­ния и фото­гра­фия, как вид визу­аль­но­го – изоб­ра­зи­тель­но­го искус­ства. На стен­де Вла­да Лок­те­ва, одно­го из самых извест­ных и титу­ло­ван­ных фото­гра­фов Моск­вы, мож­но про­сле­дить, как в послед­ние 30 лет меня­лась эсте­ти­ка оте­че­ствен­но­го глянца.

«В Рос­сии неве­ро­ят­ное коли­че­ство ярких худож­ни­ков, кото­рым нуж­но дать воз­мож­ность пока­зать себя, про­явить свой потен­ци­ал. Я уве­рен, что наша ярмар­ка помо­жет всем участ­ни­кам най­ти источ­ни­ки вдох­но­ве­ния и воз­мож­но­сти, кото­рые помо­гут им в жиз­ни и биз­не­се», – гово­рит пре­зи­дент кор­по­ра­ции «Синер­гия» и соос­но­ва­тель ярмар­ки Art Russia Fair Вадим Лобов.

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