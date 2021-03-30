Art Russia Fair: новые имена и звёзды арт-индустрии в Гостином дворе Москвы

C 1 по 4 апреля 2021 года в Гостином дворе состоится одно из самых ярких событий весны Art Russia Fair. Этим знаковым мероприятием открывается новый сезон в российской арт-индустрии. На Art Russia Fair заявлено более 100 художников и 40 галерей, включая проект Полины Аскери ARTOnline, 11.12 GALLERY, «Белую радугу», Gallery FEDINI и другие. Будут представлены все важные и наиболее актуальные направления в искусстве: абстрактный экспрессионизм, символизм, сюрреализм, современный реализм, концептуализм, перформанс, арт-фотографии и digital art.
Одна из работ «русского Гигера» – скульптора Дениса Куликова с выставки «Альтернативная эволюция»
POP UP MUSEUM представлен на стенде D25 скульптором Александром Дедовым. Скульпторы – Алексей Канис, Денис Куликов, художники – Мария Колыванова, Мария Богачева, Саша Забалуев и другие представлены NIKOLSKAYA GALLERY.
Во время работы ярмарки интересно увидеть и новые работы Павла Балыкина, Андрея Шусталова, Аллы Човган, Анны Бо, Константина Худякова, Kate Zokh, Евгении Инфелициной, Маргариты Татиевой, Василисы Липатовой и Виктора Эрдынеева, Насти Миро, Ольги Буренковой, Виктории Вейсбрут, Алексея Азарова, Александра Дедова, художника из Кувейта Шоуг Альхабаша и многих других, чье художественное высказывание выходит за рамки личного и задевает самые разные области общественного.
Не оставлена без внимания и фотография, как вид визуального – изобразительного искусства. На стенде Влада Локтева, одного из самых известных и титулованных фотографов Москвы, можно проследить, как в последние 30 лет менялась эстетика отечественного глянца.
«В России невероятное количество ярких художников, которым нужно дать возможность показать себя, проявить свой потенциал. Я уверен, что наша ярмарка поможет всем участникам найти источники вдохновения и возможности, которые помогут им в жизни и бизнесе», – говорит президент корпорации «Синергия» и сооснователь ярмарки Art Russia Fair Вадим Лобов.artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.