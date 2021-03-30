Москино представляет литературно-иллюстрированный журнал о Москве

Мос­ки­но про­дол­жа­ет луч­шие тра­ди­ции мос­ков­ской пери­о­ди­ки и пред­став­ля­ет лите­ра­тур­но-иллю­стри­ро­ван­ный жур­нал, кото­рый будет рас­ска­зы­вать об исто­рии, куль­ту­ре и совре­мен­ных геро­ях Моск­вы. Пер­вый номер выхо­дит 1 апре­ля 2021 года.

Мос­ки­но пред­став­ля­ет моск­ви­чам и гостям сто­ли­цы уни­каль­ное лите­ра­тур­но-иллю­стри­ро­ван­ное изда­ние, в кото­ром чита­те­лей ждут очер­ки о Москве и её жите­лях, выда­ю­щих­ся моск­ви­чах про­шло­го и насто­я­ще­го, сто­лич­ном обра­зе жиз­ни и мос­ков­ском досу­ге в раз­ные вре­ме­на. Сре­ди авто­ров жур­на­ла — извест­ные писа­те­ли, дра­ма­тур­ги, арти­сты, сце­на­ри­сты, дея­те­ли искус­ства и мыс­ли­те­ли совре­мен­но­сти. Жур­нал рас­счи­тан на широ­кую ауди­то­рию, для кото­рой хоро­шее чте­ние — важ­ная и неотъ­ем­ле­мая часть жизни.

Жур­нал «Мос­ки­но» заду­ман в луч­ших тра­ди­ци­ях мос­ков­ской жур­наль­ной пери­о­ди­ки. В 1920‑х годах про­шло­го века в сто­ли­це про­изо­шёл насто­я­щий «жур­наль­ный бум». Имен­но тогда сфор­ми­ро­вал­ся уни­каль­ный стиль мос­ков­ско­го иллю­стри­ро­ван­но­го жур­на­ла. В оформ­ле­нии пери­о­ди­че­ских изда­ний при­ни­ма­ли уча­стие выда­ю­щи­е­ся масте­ра сво­е­го вре­ме­ни, такие как архи­тек­тор Геор­гий Гольц, созда­вав­ший иллю­стра­ции для «Огонь­ка» и «Кро­ко­ди­ла», или кино­ре­жис­сёр Сер­гей Ютке­вич, сотруд­ни­чав­ший с жур­на­ла­ми «Совет­ский экран», «Эхо» и «Зре­ли­ща». Важ­ней­шей осо­бен­но­стью изда­ний того вре­ме­ни было то, что клю­че­вое место в них зани­ма­ли ста­тьи и очер­ки о мос­ков­ской повсе­днев­но­сти, осо­бен­но­стях куль­тур­ной и соци­аль­ной жиз­ни столицы.

Нака­нуне сво­е­го 90-лет­не­го юби­лея Мос­ки­но воз­рож­да­ет ори­ги­наль­ный фор­мат мос­ков­ско­го пери­о­ди­че­ско­го жур­на­ла. Пла­ни­ру­ет­ся, что изда­ние будет выхо­дить четы­ре раза в год, и каж­дый выпуск визу­аль­но и тема­ти­че­ски будет свя­зан с теку­щим сезо­ном. Иллю­стра­цию для облож­ки пер­во­го — весен­не­го — номе­ра создал худож­ник Васи­лий Кар­ма­зин. На ней изоб­ра­же­ны обо­жа­е­мые звёз­ды совет­ско­го кине­ма­то­гра­фа, а так­же актри­сы оте­че­ствен­ной кинок­лас­си­ки — музы­каль­ной коме­дии Гри­го­рия Алек­сан­дро­ва «Вес­на» — Любовь Орло­ва и Фаи­на Ранев­ская. О вели­ких кино­ди­вах в номе­ре вспо­ми­на­ют актри­сы Анна Роди­о­но­ва, Ека­те­ри­на Мар­ко­ва и народ­ный артист Рос­сии Евге­ний Стеб­лов. Геро­я­ми номе­ра так­же ста­ли Нон­на Мор­дю­ко­ва, Сер­гей Пара­джа­нов, Мике­лан­дже­ло Анто­ни­о­ни, Нико­лай Цис­ка­рид­зе, Вик­тор Сухо­ру­ков, Ели­за­ве­та Глин­ка и мно­гие другие.

Кро­ме того, чита­те­ли весен­не­го номе­ра жур­на­ла «Мос­ки­но» смо­гут пер­вы­ми оце­нить фраг­мент пове­сти кино­ре­жис­сё­ра Джа­ни­ка Фай­зи­е­ва «Тай­на Эми­ра», дей­ствие кото­рой раз­во­ра­чи­ва­ет­ся в рево­лю­ци­он­ном Тур­ке­стане, а так­же узнать о леген­дар­ных жите­лях ста­рых мос­ков­ских домов, зна­ме­ни­тых посто­яль­цах «Мет­ро­по­ля» и о том, какая атмо­сфе­ра цари­ла на Мос­ков­ском кино­фе­сти­ва­ле в сере­дине 60‑х годов.

Парт­не­ры жур­на­ла — Мос­ков­ский меж­ду­на­род­ный кино­фе­сти­валь, Музей Моск­вы, Кино-Театр.Ру, Моск­вич Mag.

Жур­нал «Мос­ки­но» будет про­да­вать­ся в сети город­ских кино­те­ат­ров «Мос­ки­но», сети «Фалан­стер» и книж­ных мага­зи­нах Москвы.

укра­ли