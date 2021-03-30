Москино представляет литературно-иллюстрированный журнал о Москве

Москино продолжает лучшие традиции московской периодики и представляет литературно-иллюстрированный журнал, который будет рассказывать об истории, культуре и современных героях Москвы. Первый номер выходит 1 апреля 2021 года.
Москино представляет москвичам и гостям столицы уникальное литературно-иллюстрированное издание, в котором читателей ждут очерки о Москве и её жителях, выдающихся москвичах прошлого и настоящего, столичном образе жизни и московском досуге в разные времена. Среди авторов журнала — известные писатели, драматурги, артисты, сценаристы, деятели искусства и мыслители современности. Журнал рассчитан на широкую аудиторию, для которой хорошее чтение — важная и неотъемлемая часть жизни.
Журнал «Москино» задуман в лучших традициях московской журнальной периодики. В 1920‑х годах прошлого века в столице произошёл настоящий «журнальный бум». Именно тогда сформировался уникальный стиль московского иллюстрированного журнала. В оформлении периодических изданий принимали участие выдающиеся мастера своего времени, такие как архитектор Георгий Гольц, создававший иллюстрации для «Огонька» и «Крокодила», или кинорежиссёр Сергей Юткевич, сотрудничавший с журналами «Советский экран», «Эхо» и «Зрелища». Важнейшей особенностью изданий того времени было то, что ключевое место в них занимали статьи и очерки о московской повседневности, особенностях культурной и социальной жизни столицы.
Накануне своего 90-летнего юбилея Москино возрождает оригинальный формат московского периодического журнала. Планируется, что издание будет выходить четыре раза в год, и каждый выпуск визуально и тематически будет связан с текущим сезоном. Иллюстрацию для обложки первого — весеннего — номера создал художник Василий Кармазин. На ней изображены обожаемые звёзды советского кинематографа, а также актрисы отечественной киноклассики — музыкальной комедии Григория Александрова «Весна» — Любовь Орлова и Фаина Раневская. О великих кинодивах в номере вспоминают актрисы Анна Родионова, Екатерина Маркова и народный артист России Евгений Стеблов. Героями номера также стали Нонна Мордюкова, Сергей Параджанов, Микеланджело Антониони, Николай Цискаридзе, Виктор Сухоруков, Елизавета Глинка и многие другие.
Кроме того, читатели весеннего номера журнала «Москино» смогут первыми оценить фрагмент повести кинорежиссёра Джаника Файзиева «Тайна Эмира», действие которой разворачивается в революционном Туркестане, а также узнать о легендарных жителях старых московских домов, знаменитых постояльцах «Метрополя» и о том, какая атмосфера царила на Московском кинофестивале в середине 60‑х годов.
Партнеры журнала — Московский международный кинофестиваль, Музей Москвы, Кино-Театр.Ру, Москвич Mag.
Журнал «Москино» будет продаваться в сети городских кинотеатров «Москино», сети «Фаланстер» и книжных магазинах Москвы.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.