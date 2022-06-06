Нет счастья без детей: ПЦ «Юный Артист» устроил праздник в усадьбе «Гребнево»

1 июня в живописной усадьбе «Гребнево» продюсерский центр «Юный Артист» устроил радостный праздник. В начале мероприятия девчонки и мальчишки показывали, какие они подвижные и смышлёные. С лёгкостью справлялись со всеми заданиями аниматора и просили ещё. Но отдыхать тоже нужно. Помогли расслабиться всем без исключения Анна Гелецкая и Виктория Берлина. Девушки представили уникальный проект «Кванта», философия которого заключается в важности чувствовать своё тело здесь и сейчас. Если взрослые будут правильно ощущать себя, они без труда определят и эффективно раскроют талант своего ребёнка, ведь он присутствует в каждом. Второй мастер-класс заинтересовал всех бабушек и дедушек. После выступления Эльвиры Лукашиной, основателя онлайн-школы «Клуб Гениальных бабушек» они точно знают, как найти правильный подход к обучению внучат, не дав им заскучать.

Мастер-классы пролетели незаметно, и гости уже с нетерпением ждали концерт. Юные звёздочки тоже предвкушали встречу со своими благодарными зрителем. И вот момент настал. На сцену выходят ещё маленькие, но такие талантливые и харизматичные артисты. С первых же секунд они захватывают внимание и дарят всем частичку своего огромного доброго сердца.

Поприветствовали зрителей и поздравили с Днём защиты детей Елена Николаева — депутат Московской городской Думы, руководитель постоянного депутатского объединения «Моя Москва», Андрей Ковалёв – лидер Общероссийского движения предпринимателей, владелец усадьбы «Гребнево», и Мерине Меликян – член Совета предпринимателей г.Москвы, основатель компании «Юный Артист». Они отметили, что воспитание детей – это огромный труд. На мамах и папах лежит большая ответственность за безопасное детство ребятишек. А лучший способ сделать малышей хорошими – наполнить их жизнь счастьем.

Друзья продюсерского центра устроили настоящий сюрприз. Елена Николаева и выпускница «Юного Артиста» Corinna невероятно красиво исполнили песню «Эхо любви», а Андрей Ковалёв порадовал чудесной песней собственного сочинения. Старшие вдохновили, младшие подхватили!

Праздник точно не получился бы таким замечательным без подрастающих артистов – учеников продюсерского центра. В этот вечер не по-детски зажгли: Corinna, Данил Большаков, Анна Якубук, ARS, ANSY, ELISASTE, Лев Михеев, Елизавета Ларина и другие одарённые дети. Публика не могла спокойно сидеть на месте, она активно подпевала, энергично танцевала и долго не отпускала артистов со сцены. Настоящие таланты, детские улыбки, громкие аплодисменты, всеобщая любовь и сильная поддержка – именно с таким наполнением проходят мероприятия продюсерского центра «Юный Артист».

Вся команда Центра в лице Мерине Меликян от всей души благодарит друзей и партнёров за организацию восхитительного праздника. Отдельное спасибо президенту группы компаний «ФомЛайн» Артуру Согомоняну. Как здорово, что наши дети в надёжных руках и под защитой таких безупречных взрослых!

Пусть же детские улыбки освещают планету Земля, и каждый из её маленьких обитателей будет здоровым. Давайте вместе беречь эти светлые и сияющие глаза!

Гульнара ДАХИВНИК

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.