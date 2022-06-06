«Светская хроника» признана лучшей программой о светской жизни

Информационно-развлекательная программа «Светская хроника» в лице ее руководителя Маргариты Лебедевой стала победителем в номинации «Лучшая программа о светской жизни». Итоги юбилейной X всероссийской и европейской Премии ALUSSO EVENT AWARDS подвели 31 мая в Москве на одной из лучших концертных площадок столицы.

«Светская хроника» — один из самых рейтинговых проектов Пятого канала. Премьера состоялась в сентябре 2018 года. Четвертый сезон подряд программа входит в число самых популярных в различных возрастных аудиториях. В телевизионном сезоне 2021-2022 премьерные выпуски «Светской хроники» по пятницам занимают первое место в своем слоте в аудитории «Женщины 25-59» с долей 10,4%. В ключевой для канала аудитории «Все 25-59» доля составляет 7,6%, а это третье место среди всех федеральных каналов. Эксклюзивный контент программы пользуется спросом у других СМИ, которые ссылаются на нее как на первоисточник. По данным системы мониторинга «Медиалогия» у «Светской хроники» высокий индекс цитируемости и многомиллионный охват аудитории.

Высокий уровень программы не раз был отмечен профессиональными сообществами и экспертами в различных областях. Два года подряд проект получал диплом победителя в номинации «Лучшая программа о звездах» премии «WOW BUSINESS AWARDS». Дважды «Светская хроника» становилась обладателем премии и диплома в номинации «Лучший светский обозреватель» по мнению Ассоциации фондов и рекламного агентства DVN MEDIA. По версии глянцевых журналов Lima Magazine и Fashion Time Russia проект также признан лучшей информационно-развлекательной программой. В конце минувшего года «Светская хроника» была награждена дипломом победителя ежегодной премии «Эксперт года 2021» в номинации «Прорыв года среди звездных программ на ТВ». Премия АЕА принесла программе еще одну награду.

Церемония награждения лучших представителей различных сфер малого, среднего, а также шоу-бизнеса Премией ALUSSO EVENT AWARDS (АЕА) прошла в GOLDEN PALACE. В оргкомитет и жюри Премии вошли известные бизнесмены, организаторы событий, лидеры мнений, журналисты. По итогам голосования было выбрано 50 победителей в таких ключевых номинациях, как «Культурное событие», «Лучший певец года», «Социальный проект года», «Стартап года», «Бизнесмен года», «Бизнес леди года», «Общественное признание — человек года», «Дизайнер года» и другие.

Звездными ведущими торжества стали светский обозреватель, журналист и телеведущий Леван Тодуа, обладательница титула «Миссис Россия Вселенная 2019» Ирина Гоголь, телеведущая Светлана Прель. Завершилось мероприятие гала-концертом и выступлением приглашенных артистов.

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