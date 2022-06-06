Конкурс детских анимационных фильмов «Петр Первый – Первый во всем» назвал победителей

Подведены итоги конкурса детских анимационных фильмов «Петр Первый – Первый во всем», который проходил в рамках проекта «Аниматика». 25 победителей получат уникальную возможность поехать в Артек.

Из 126 заявок, присланных на конкурс в 2022 году, экспертное жюри выбрало лучшие проекты. 11 мультфильмов-призеров были созданы детьми из разных городов и регионов: это Новосибирск, Екатеринбург и Свердловская область, Донецк, Саратов, Московская область, Пермский и Ставропольский край. Авторы победивших проектов летом 2022 года отправятся в Международный детский центр «Артек» на девятую смену и примут участие в пятом Международном фестивале детского анимационного кино «Аниматика». В рамках смены проходит анимационный фестиваль, на котором ребята создают мультфильмы, посещают мастер-классы известных режиссеров, продюсеров, аниматоров, смотрят и обсуждают лучшие современные и классические анимационные ленты.

Конкурс детских анимационных фильмов «Петр Первый – Первый во всем» проходит в рамках проекта «Аниматика» http://animatika.tilda.ws, который организует Ассоциация анимационного кино (ААК) совместно с МДЦ «Артек» при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ.

В состав жюри конкурса 2022 года вошли режиссёр сериала и полнометражных фильмов «Смешарики», «Финник» Денис Чернов, режиссер полнометражных фильмов о «Белке и Стрелке», «Гурвинек и волшебный музей», обладатель премий «Золотой орел», ТЭФИ-Kids Инна Евланникова, режиссер фильмов «Два хвоста», «Большое путешествие», сценарист, член Союза художников РФ Наталья Нилова, директор детской киностудии «Поиск» и фестиваля «Жар-Птица», исполнительный директор Ассоциации детских студий мультипликации Евгений Селиванов, учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории в ГБОУ СОШ № 270 им. А.Е. Березанского г. Санкт-Петербурга Алла Федоровна Белаш. Итоговый протокол с оценками жюри доступен по ссылке http://aakr.ru/itogovyj-protokol/

Все присланные на конкурс детские работы можно посмотреть на платформе российской авторской анимации МультАнима в разделе студии/Аниматика 2022, сайт https://multanima.ru .

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