Традиционный кадетский бал «Отчизны верные сыны» прошёл в Москве

Традиционный кадетский бал «Отчизны верные сыны» в честь Дня Героев Отечества, состоявшийся в Центральном Доме Российской Армии, в 18-й раз собрал воспитанников кадетских корпусов, суворовских и нахимовских военных училищ и юнармейцев из разных городов страны.

До начала церемонии открытия бала ребята приняли участие в акции «Письмо солдату», а также смогли пообщаться с почётными гостями - военнослужащими-участниками специальной военной операции.

Майор Александр Жуков рассказал, что 17 лет назад, ещё будучи курсантом Московского высшего общевойскового командного училища, был приглашен на бал в Центральный Дом Российской Армии. Это событие произвело на него большое впечатление. Он отметил, что кадетский бал является неотъемлемой частью военной культуры, а присутствующие здесь кадеты и суворовцы в будущем станут достойными представителями военной профессии.

Право открыть кадетский бал «Отчизны верные сыны» было предоставлено Герою России, майору Иван Додосову.

«Дорогие ребята, прежде всего хочу передать вам горячий привет от сослуживцев и всех военнослужащих, защищающих священные рубежи России. Знайте, мы полны решимости не только давать отпор врагу, но и довести боевые действия до безусловной победы. Огромное спасибо за поддержку. Учитесь, в совершенстве овладевайте военным делом, воспитывайте в себе волевые качества», - сказал майор Додосов.

Почетными гостями бала, посвященного Дню Героев Отечества, также стали: председатель Центрального совета Союза ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации, Герой социалистического труда, генерал-лейтенант Александр Шабанов; Герой Российской Федерации, участник СВО, майор Артур Орлов; заместитель руководителя Всероссийского созидательного Движения по возрождению традиций народов России «Русский лад» Валентина Тарасова; депутат совета депутатов Мещанского района города Москвы Наталья Домрачева; руководитель проекта Энциклопедия «Герои России» Олеся Иванова.

Под аккомпанемент оркестра Общевойсковой академии ВС РФ участники исполнили 15 бальных танцев разных эпох. В дивертисментах свое искусство продемонстрировали музыканты Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова и певица Карина Роум.

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