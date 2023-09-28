Легендарные музыканты продолжают удивлять необычными решениями и экспериментальными форматами. Группа планирует выпустить четыре клипа, снятые на песни, исполненные музыкантами вживую. Съёмки проходили в специальном павильоне любимого всеми города Алматы.

Проект «A’21 Live Session» был снят за 18 часов режиссёром Ziya, лидером съёмочного коллектива õzen. Именно õzen принадлежит идея перфомансов, придуманная в ходе работы с Байгали Серкебаевым. Послушав альбом «А’21», команда выделила четыре трека и подобрала для них такой формат. Каждый клип имеет свою уникальную стилистику: от художественных реквизитов и костюмов до операторских и световых решений.

«Съёмка клипа в режиме live – для нас новый опыт. Это не привычная для клипа съёмка под плэйбэк и не живой концерт, где главный акцент на исполнении. Здесь приходится совмещать всё самое сложное из первого и второго, и ухитриться сделать так, чтобы ни то, ни другое не пострадало», — делится Байгали Серкебаев.

«Съёмка песни "Это всё она" проходила в закрытом белом пространстве, где даже для оператора не было места – круговое движение камеры управлялось дистанционно джойстиком. Вентиляция была выключена, чтобы её шум не попал в микрофон. В довершение жаркий алматинский день заставил всех изрядно попотеть в течение семи дублей, руки прилипали от влаги к струнам, танцоры считали секунды, но это испытание мы всё-таки прошли. Насколько хорошо – судить вам», — добавляет Владимир Миклошич.

«Песня "Мосты" после предыдущего жаркого опыта показалась просто раем. Да и нагрузку на исполнение с нами разделил M'Dee. Павильон открыли, и мы наслаждались спокойным исполнением уже известного и любимого многими трека. Песню "Дискотека" мы также отыграли в спокойной расслабленной обстановке.

Вишенкой на торте стала песня "Завтрак без тебя", которую мы все, не сговариваясь, одинаково полюбили. Этой красивой балладой мы и завершили такой непростой съёмочный день, поблагодарив профессиональный и отзывчивый коллектив õzen за отличную работу», — рассказывает Кэти Топурия.

«Опыт работы с полным составом группы поразил и запомнился на всех этапах производства. Посетив репетицию группы за пару дней до съёмок, я был влюблен в энтузиазм и харизму, с которой коллектив продолжает творить спустя столько лет. Безусловно, это очень зарядило меня перед самой съёмкой, но, если на репетиции мое внимание захватили музыканты и инструменты, то на съёмке я столкнулся с новыми впечатлениями от артистизма Кэти – само её присутствие в кадре исчерпывает необходимость прорабатывать задачи от дубля к дублю. Ну, и не могу не отметить работу с Байгали, мы провели немало времени на монтажных сессиях – его внимание к деталям удивляет, мы отработали каждую секунду хронометража всех выпусков для того, чтобы передать хороший живой звук. Я считаю, что нам это удалось, и этим мы обязаны многолетнему опыту группы и их неугасаемой любви к своему делу», – говорит сам Ziya об этой съёмке.

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