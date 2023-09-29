Завершился прием заявок на Всероссийский творческий конкурс композиторов и поэтов на создание патриотической песни «Голоса Родины». Участниками проекта стали авторы из самых разных уголков страны – в общей сложности на конкурс подано более 500 заявок.

Конкурс «Голоса Родины» проводит Российский музыкальный союз при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В состав жюри проекта входят видные деятели культуры и искусства: композиторы Алексей Рыбников, Александр Клевицкий и Владимир Пресняков, джазовый пианист Даниил Крамер, поэты Александр Шаганов, Александр Вулых и Сергей Сашин, актер Владимир Шевельков, начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Людмила Сироткина, генеральный директор Благотворительного фонда актеров Лариса Назарова.

В Москве 8 ноября состоится финальный гала-концерт конкурса, приуроченный ко Дню народного единства, на котором будут исполнены лучшие патриотические песни, выбранные жюри и зрителями. Трансляция концерта будет организована на нескольких онлайн-площадках. По итогам проекта будет выпущен электронный нотный сборник с 50 произведениями.

Совсем скоро к голосованию приступят члены жюри: им предстоит выбрать композиции, которые будут претендовать на победу в основных конкурсных номинациях – «Лучшая песня», «Лучший текст песни» и «Лучшая музыка для песни». Победитель в номинации «Лучшее исполнение песни» будет определен по результатам зрительского голосования.

Зрительское голосование уже открыто. Посмотреть записи исполнений песен и видеопрезентации конкурсантов, а также проголосовать за понравившихся участников можно на сайте проекта. На финальном концерте прозвучат три композиции, набравшие наибольшее количество голосов.

Имена всех финалистов конкурса будут объявлены в конце октября.

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