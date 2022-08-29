Независимая дистрибьюторская компания ARNA MEDIA начинает производство собственного контента

Первым проектом кинокомпании станет сиквел криминальной комедии 2021 года «Добро пожаловать в семью». Режиссером второй части останется Владимир Зинкевич, не изменится и ключевой актерский состав – главные роли в фильме исполнят Владимир Сычев, Петр Буслов, Светлана Камынина, Кристина Строителева, Вячеслав Морозов и другие.

Леонид вышел на свободу и теперь заправляет делами Семьи на правах Крестного отца. Со всех концов к нему стекаются бизнесмены со своими проблемами. Один из них никак не может поделить пиццерию со своими итальянскими партнерами. Джакомо и Лука шлют ему свой ответ – селедку в газете. По городу ползут слухи, что вот-вот пожалуют головорезы из самой Сицилии. Грозит международный конфликт, который точно не нужен прокурору Надежде. Устав от ссор, она мечтает лишь об одном – поскорее отправить авторитетного родственника назад за решетку.

«Если вы не видели первую часть «Добро пожаловать в семью», посмотрите. Сейчас у нее под 200 тысяч оценок на Кинопоиске и рейтинг 7.4. Недосягаемый результат для наших комедий. На ровном месте зародилась огромная фанбаза у проекта, который выходил без господдержки в очень трудное для проката время. «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя» — тот редкий случай, когда вторую часть ждет зритель, а не съемочная группа», – говорит Надежда Мотина, Founder, CEO кинокомпании «ARNA MEDIA».

«Когда мне предложили написать продолжение «Добро пожаловать в семью», я сказал: «Нет, ребята, дайте отдохнуть от них! Давайте, я напишу хоррор, размолотим мозги и нервы зрителям, кайфанем с литрами крови, леденящей музыкой, а через годик напишу продолжение Семьи!». Но когда увидел рейтинги и отзывы о фильме, понял, что не вправе тянуть с продолжением. В один из дней в сети я наткнулся на интервью капитана семьи Гамбино Сэмми Грованно. Где он рассказывал о сотрудничестве итальянской и русской мафий в Нью-Йорке. А следующее видео в ленте было о фильме Эльдара Рязанова и Франко Поспери «Невероятные приключения итальянцев в России». Я настолько был очарован этим миксом, что подумал, а если….

Не буду раскрывать сюжет, хотя и так уже много наболтал, продюсеры будут недовольны. Сценарий написан, команда собрана, все наши актеры из первой части на низком старте. Подготовка к сьемкам начнется в январе 2023, а сьемки запланированы на апрель 2023. Чуть не забыл, название. Рабочее название на сегодня: «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя». Спасибо за внимание и за вашу любовь!», – рассказывает режиссер Владимир Зинкевич.

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