САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Подведены итоги финального питчинга «Ленфильм-дебют»  и новый набор в лабораторию

27 августа в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм» состоялся финальный питчинг сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют». Питчинг стал итоговым событием полугодового курса, в течение которого авторы десяти отобранных проектов разрабатывали свои дебютные сценарии под руководством мастеров Анны Гудковой и Александры Васнецовой, и индивидуальных кураторов: Бориса Хлебникова, Наталии Мещаниновой, Анны Пармас, Александра Велединского, Бакура Бакурадзе, Любови Мульменко, Андрея Прошкина, Николая Хомерики и Андрея Апостолова. Инициатором и руководителем лаборатории выступила продюсер компании «СТВ», основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд.

На защитах были представлены проекты: «Ноль целых» Марии Барсуковой, «В режиме полета» Александра Варенникова, «Теплица» Вероники Горбушиной, «В глубину» Никиты Грушина, «Малика» Натальи Калашниковой, «Сиделка» Юлии Калининой, «Крым наш» Владимира и Елены Копцевой, «Счастлив, когда ты нет» Игоря Марченко, «Северная станция» Сергея Овечко, «У подножья гор» Дениса Спиридонова.

В число экспертов, оценивающих работы, вошли: заместитель начальника отдела производства игровых национальных фильмов Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Арина Шакун, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков, глава кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов, генеральный директор компании 1-2-3 Production Иван Голомовзюк, генеральный директор МТС Медиа/ KION Игорь Мишин, генеральный продюсер студии Metrafilms Артем Васильев, ведущий продюсер киностудии Look Film Анна Тихонова, генеральный директор кинокомпании «Друг друга» Сергей Корнихин, генеральный директор «Пан-Атлантик Студио» Екатерина Филиппова, продюсер видеосервиса Start Георгий Шабанов, генеральный продюсер кинокомпания «Телесто» Елена Гликман, глава кинокомпании Vita Aktiva Юлия Мишкинене, креативный продюсер кинокомпании «Водород» Алина Тяжова, заместитель исполнительного директора фонда «Кинопрайм» Николай Ларионов.

Также среди экспертов были режиссер Александр Сокуров, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов и кураторы лаборатории – режиссер, сценарист Наталия Мещанинова и главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов.

Практически все продюсеры отметили высокий уровень подготовки проектов и выступлений на питчинге.

Федор Щербаков, генеральный директор киностудии «Ленфильм»: «Мы на «Ленфильме» удовлетворены итогами работы лаборатории, и крайне высоко оцениваем уровень проектов. Отбор был колоссальный – из 600 проектов в финал прошли десять. Мастера приложили огромные усилия, чтобы проекты приобрели тот вид, в котором они сегодня были представлены на питчинге. Это, на мой взгляд, первоклассная работа, которая по заслугам оценена продюсерами и представителями киноиндустрии. И надеюсь, что все эти проекты из слова “проект” станут уже настоящим кино».

Игорь Мишин, продюсер, генеральный директор МТС Медиа/ KION: «Общее впечатление невероятно хорошее. Высокий уровень понимания того, как работать с историей, с драматургией. Приятно наблюдать, как молодые ребята, у которых впереди полнометражный дебют, препарируют историю, структурно ее раскладывают – здесь видно ремесло. И второе: в большинстве историй есть личная страсть – и это очень важно. Часто случается, что молодые люди представляют сюжеты и героев полностью выдуманных, не связанных с их жизнью или жизнью, которую они наблюдали вблизи. Здесь же эта личная страсть (контрольное слово «страсть»!) присутствует во всех заявках».

Юлия Мишкинене, продюсер, глава кинокомпании Vita Aktiva: «Я смотрю много проектов, участвую в питчингах, в том числе Министерства культуры – и мне есть, с чем сравнивать. Каждый из проектов, которые были представлены, заслуживает внимания, они все такие разные – и может получиться очень разное кино. Хочется увидеть все фильмы снятыми – это будет отличный набор дебютантов».

После питчинга участники отправились на индивидуальные встречи с продюсерами (всего состоялось 50 тет-а-тет сессий), по результатам которых в скором времени может стать известно о запуске в производство представленных проектов. На данный момент реализацией уже двух историй заинтересовалась киностудия «Ленфильм».

Наталья Дрозд, руководитель лаборатории «Ленфильм-дебют»: «Понятно, что для окончательного принятия решений продюсерам необходимо время, чтобы прочитать сценарии и детально с ними ознакомиться. Но вообще я очень довольна тем, как прошел питчинг. Все эксперты, с которыми я общалась, отметили высокий уровень проектов и хорошую организацию. Нужно набраться еще немного терпения, хотя уже сейчас можно говорить, что перед нами серьезные авторы с прекрасными сценариями и большим творческим потенциалом».

Анна Гудкова, мастер лаборатории «Ленфильм-дебют»: «На питчинге мы впервые увидели, какая яркая группа режиссеров у нас сложилась. Работая над каждым отдельным сценарием во время лаборатории, не видишь общей картины, этой цельности когорты молодых авторов, выходящих в профессиональную жизнь. Мне кажется невероятно важным то, как честно наши участники работали над своими проектами, как храбро они смотрят вокруг себя, и, что еще труднее, внутрь себя, и видят и общественные, и личные, и социальные проблемы. При этом они умеют облечь это в легкую живую форму, в которой есть место и юмору, и любви, и приключениям, и жанру. Среди наших проектов были и триллеры, и комедии, и мелодрамы. Там совершенно разные герои, разные рамки, время действия, регионы. В целом я думаю, что это был удивительно удачный опыт. И я чрезвычайно рада тому, что Ленфильм планирует продолжить эту историю».

Александра Васнецова, мастер лаборатории «Ленфильм-дебют»: «Мне бесконечно жаль отпускать наших ребят, потому что в какой-то степени мы стали одной большой семьей. И я, и Анна Гудкова, и Наталья Дрозд обязательно будем присматривать за ними и каким-то образом участвовать в их судьбе. Все ребята очень талантливые. Каждый из них – это огромный мир, большая личность. И именно поэтому так удачны их работы – потому что им есть что сказать. Я надеюсь, они найдут тех продюсеров, которые помогут им раскрыться и сделать их дебюты блестящими.

И, конечно, особая благодарность нашим замечательным кураторам, которые так много работами со своими подопечными. Читали и разбирали сценарии, встречались с ними, вели семинары в лаборатории. При том, что почти все в это же самое время снимали и готовили собственные фильмы».

По итогам работы лаборатории руководство «Ленфильма» приняло решение о продлении программы и открытии нового набора уже этой осенью.

О старте следующего отбора в лабораторию «Ленфильм-дебют» будет объявлено дополнительно.

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