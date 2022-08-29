100 часов тренировок: как Елена Подкаминская готовилась к роли в сериале «Ева, рожай!» и что из этого получилось

Легко ли жить в ритме современной и независимой женщины? Где найти надежного партнера, чтобы превратить сольное выступление в дуэт? И, главное, как довериться мужчине, если всю жизнь привыкла «вести» сама? Новая романтическая комедия «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской в главной роли ответит на все вопросы — с 20 сентября в онлайн-кинотеатре START.

Ева (Елена Подкаминская) — талантливая преподавательница танцев. У нее есть все составляющие жизни свободной 38-летней женщины: любимая работа, регулярный любовник, квартира в ипотеку и безостановочные просьбы о помощи от родных. Казалось, так может продолжаться вечно. Но однажды Ева узнает, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. Эта новость заставляет ее изменить приоритеты, всерьез заняться личной жизнью и осознать… что она понятия не имеет, как и с кем строить «здоровые отношения». А когда твоя цель не просто найти любимого мужчину, но и создать с ним семью, возникает вопрос: чему верить — влечению, голове или сердцу?

«Мне всегда интересны роли, где героиня способна проявить характер и преодолеть свалившиеся на нее испытания. Моя Ева в ситуации кризиса и личного провала задает себе вопрос: “А что со мной не так?” При этом она начинает оценивать себя и окружающих другими глазами и ставит себе новые цели. А если учесть непредсказуемость ее реакций, резкость характера, реактивность и порой нелогичность поступков, создающих дополнительные проблемы, наблюдать, как моя героиня в своем развитии существует, иногда бывает и грустно, и очень забавно», –– рассказывает Елена Подкаминская.

Чтобы исполнить роль профессиональной танцовщицы, Елена Подкаминская еще за три месяца до старта проекта погрузилась в тренировки. По скромным подсчетам, за время подготовки и самих съемок актриса провела на паркете более ста часов.

«При любой возможности я летела в танцевальный зал. И свой рабочий график подстраивала так, чтобы все выходные проводить в нем же. Я настолько вошла во вкус, что приезжала на тренировки даже в съемочные дни, если обнаруживалось окно между сценами. Я была безумно рада самой возможности в обязательном порядке заниматься танцем — в повседневной жизни найти на это время практически невозможно, –– говорит Елена Подкаминская. –– Особое отношение к танцу у меня было с детства. Мне всегда казалось, что там, где рождается движение в танце, и живет душа. Танец дает особую энергию, и пластикой можно выразить то, что словами передать невозможно. С хореографом и сценаристом мы стремились к тому, чтобы каждая танцевальная композиция в сериале стала пластическим выражением спектра эмоциональных переживаний моей Евы: нежных, чувственных, дерзких и даже хулиганских, а где-то передающих всю боль ее одиночества. Здесь, на мое счастье, почти в каждой серии есть музыкально-пластические эпизоды, отражающие главные драматические перипетии жизни героини, ее яркие и контрастные эмоции».

Хореографом-постановщиком проекта выступил танцор, хореограф и преподаватель Александр Могилев, известный постановками в шоу «Танцы». По словам Могилева, Елене в достаточно короткие сроки пришлось освоить азы самых разных стилей: от lady style и стрип-пластики до контемпорари и стритстайла.

«Мне кажется, самой Лене ближе все-таки классические стили –– модерн или контемпорари. Она актриса, поэтому выдавать эмоции через тело ей комфортно и понятно, ей важно танцевать “о чем-то”. В каждом нашем танце заложена история, есть объяснение каждому жесту. Наверное, во многом поэтому самый драматичный танец сезона получился у Лены лучше всего», –– рассказывает Александр Могилев. Хореограф отмечает, что танцевальная подготовка актрисы очень помогла в работе над проектом: «У Лены отличная координация и хорошая физическая подготовка. И того упорства и самоотдачи, которые есть у Лены, я, наверное, не видел ни у одного представителя актерской профессии».

Сериал вывел на паркет не только Подкаминскую. По сюжету за внимание Евы борются сразу несколько мужчин. Одному из них — герою Дмитрия Чеботарева — тоже пришлось начать танцевать.

«Мы репетировали танго два дня по несколько часов. И, поскольку до этого у нас с Еленой было не так много совместных сцен, занятия в танцевальном зале стали своего рода знакомством и притиркой друг к другу. Мне кажется, в итоге у нас получился очень чувственный, красивый и нежный танец, который отражает отношение моего героя к Еве. Как мне кажется, он единственный, кто ее хорошо понимает и кому под силу снять с нее обретенную с годами броню. Внутренне они похожи: каждый ищет для себя “того самого” человека», –– рассказывает Дмитрий Чеботарев.

Конечно, танец невозможен без музыки. Но Ева своенравна и часто непредсказуема, поэтому танго Чеботарева с Подкаминской сопровождает… рэп. Трек YAMADZHI x FEYDZHI Minimum в плейлисте сериала соседствует с Song #1 — первым синглом Serebro, которым группа представляла Россию на «Евровидении-2007», инди-группа Interdeer прекрасно уживается с ВИА Гра, а современный сплав блюза и рэпа от Daila сменяет танцевальный хит нулевых от Plazma.

Танец для Евы –– способ прожить эмоции и состояния: счастье, радость, надежду, обиду, одиночество, раздражение. Последнее чувство героиня особенно часто испытывает в адрес родственников и друзей, которые не стесняются нагружать просьбами незамужнюю, а потому «свободную» Еву. Чередуя обязанности водителя и няньки, Ева попутно отмахивается от назойливых расспросов родных о личном.

«Как и все мамы, моя героиня испытывает постоянное беспокойство за дочь, — рассказывает Алена Хмельницкая, сыгравшая маму Евы. — Она уверена: только она знает, как будет лучше, и выражает свое мнение как единственно правильное. Это, разумеется, очень раздражает Еву, поэтому мама с дочкой постоянно находятся в состоянии борьбы. У меня тоже есть взрослая дочь, но я никогда ее не дергала и не дергаю с расспросами про личную жизнь. Тем более, я абсолютно лишена стереотипной мысли, что выходить замуж и заводить детей непременно нужно до какого-то определенного возраста».

В сериале также сыграли: Галина Польских, Анатолий Белый, Сергей Епишев, Всеволод Болдин, Елизавета Мартинес Карденас, Артем Ешкин, Павел Савинков и другие.

Фото – онлайн-кинотеатр START

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