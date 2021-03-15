Никита Михалков представил фильм «Сибирский цирюльник» в кинотеатре «Москино Космос»

В послед­ний день Широ­кой Мас­ле­ни­цы в кино­те­ат­ре «Мос­ки­но Кос­мос» про­шёл уни­каль­ный показ филь­ма «Сибир­ский цирюль­ник» с плён­ки 35 мм. Кар­ти­ну жур­на­ли­стам и гостям вече­ра пред­ста­вил режис­сёр Ники­та Михал­ков. «Сибир­ский цирюль­ник» вышел на боль­шие экра­ны в 1998 году. На тот момент в стране было все­го 36 кино­те­ат­ров, кар­ти­на шла в про­ка­те на про­тя­же­нии четы­рёх лет. Об этом вспом­нил Ники­та Михал­ков, пред­став­ляя фильм.

«То, что кар­ти­на четы­ре года шла в про­ка­те, озна­ча­ет то, что она была нуж­на. В какой-то сте­пе­ни она ста­ла толч­ком для подъ­ёма рос­сий­ско­го кино. Если сего­дня эта кар­ти­на подей­ству­ет на тех людей, кото­рые намно­го млад­ше, чем этот фильм, так, как она дей­ство­ва­ла на тех зри­те­лей, кото­рые смот­ре­ли его 23 года назад, для нас это будет огром­ным сча­стьем. Мне кажет­ся, эта кар­ти­на вне вре­ме­ни, она не об акту­аль­ных про­бле­мах совре­мен­но­сти или, наобо­рот, про­шло­го. Это кар­ти­на о том, кто мы такие», – рас­ска­зал кино­ре­жис­сер Ники­та Михалков.

О зна­чи­мо­сти «Сибир­ско­го цирюль­ни­ка» для рос­сий­ской кино­ин­ду­стрии вспом­нил и про­дю­сер кар­ти­ны Лео­нид Верещагин:

– В 1998 году кино­про­из­вод­ство было раз­ру­ше­но, и про­из­ве­сти эту кар­ти­ну тогда — это был боль­шой и серьёз­ный вызов. У любо­го собы­тия есть фун­да­мент, я в этом убеж­дён. И успе­хи наше­го кине­ма­то­гра­фа сего­дня бази­ру­ют­ся в том чис­ле на фун­да­мен­те «Сибир­ско­го цирюль­ни­ка», кото­рый пока­зы­вал миру, что наш кине­ма­то­граф жив, пока­зы­вал зри­те­лю, что мы уме­ем делать боль­шое кино, на кото­рое ходят люди.

Гости кино­по­ка­за «Мос­ки­но» уви­де­ли фильм в пер­во­здан­ном виде с послед­ней сохра­нив­шей­ся копии на плён­ке 35 мм. Погру­зить­ся в осо­бую атмо­сфе­ру вече­ра мож­но было ещё до нача­ла пока­за — бла­го­да­ря игре на роя­ле пиа­ни­ста Андрея Злобина.

С 14 мар­та фильм «Сибир­ский цирюль­ник» мож­но уви­деть в сети кино­те­ат­ров «Мос­ки­но».

15 мар­та в 19:30 в кино­те­ат­ре «Мос­ки­но Юность» прой­дёт спе­ци­аль­ный показ филь­ма с плён­ки 35 мм.

Кино­кар­ти­на «Сибир­ский цирюль­ник» — один из самых мас­штаб­ных про­ек­тов рос­сий­ско­го кине­ма­то­гра­фа кон­ца про­шло­го сто­ле­тия. Фильм вышел в широ­кий про­кат в 1998 году и стал одним из пер­вых кино­те­ат­раль­ных хитов в Рос­сии. В кар­тине сня­лись рос­сий­ские звез­ды пер­вой вели­чи­ны — Олег Мень­ши­ков, Алек­сей Пет­рен­ко, Мари­на Неё­ло­ва, Аван­гард Леон­тьев, Марат Баша­ров, Анна Михал­ко­ва и мно­гие дру­гие. А на глав­ную жен­скую роль была при­гла­ше­на бри­тан­ская актри­са Джу­лия Ормонд. Созда­те­ли «Сибир­ско­го цирюль­ни­ка» были удо­сто­е­ны Госу­дар­ствен­ной пре­мии Рос­сий­ской Феде­ра­ции в обла­сти лите­ра­ту­ры и искус­ства 1999 года.

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