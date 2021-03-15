Никита Михалков представил фильм «Сибирский цирюльник» в кинотеатре «Москино Космос»

В последний день Широкой Масленицы в кинотеатре «Москино Космос» прошёл уникальный показ фильма «Сибирский цирюльник» с плёнки 35 мм. Картину журналистам и гостям вечера представил режиссёр Никита Михалков. «Сибирский цирюльник» вышел на большие экраны в 1998 году. На тот момент в стране было всего 36 кинотеатров, картина шла в прокате на протяжении четырёх лет. Об этом вспомнил Никита Михалков, представляя фильм.
«То, что картина четыре года шла в прокате, означает то, что она была нужна. В какой-то степени она стала толчком для подъёма российского кино. Если сегодня эта картина подействует на тех людей, которые намного младше, чем этот фильм, так, как она действовала на тех зрителей, которые смотрели его 23 года назад, для нас это будет огромным счастьем. Мне кажется, эта картина вне времени, она не об актуальных проблемах современности или, наоборот, прошлого. Это картина о том, кто мы такие», – рассказал кинорежиссер Никита Михалков.
О значимости «Сибирского цирюльника» для российской киноиндустрии вспомнил и продюсер картины Леонид Верещагин:
– В 1998 году кинопроизводство было разрушено, и произвести эту картину тогда — это был большой и серьёзный вызов. У любого события есть фундамент, я в этом убеждён. И успехи нашего кинематографа сегодня базируются в том числе на фундаменте «Сибирского цирюльника», который показывал миру, что наш кинематограф жив, показывал зрителю, что мы умеем делать большое кино, на которое ходят люди.
Гости кинопоказа «Москино» увидели фильм в первозданном виде с последней сохранившейся копии на плёнке 35 мм. Погрузиться в особую атмосферу вечера можно было ещё до начала показа — благодаря игре на рояле пианиста Андрея Злобина.
С 14 марта фильм «Сибирский цирюльник» можно увидеть в сети кинотеатров «Москино».
15 марта в 19:30 в кинотеатре «Москино Юность» пройдёт специальный показ фильма с плёнки 35 мм.
Кинокартина «Сибирский цирюльник» — один из самых масштабных проектов российского кинематографа конца прошлого столетия. Фильм вышел в широкий прокат в 1998 году и стал одним из первых кинотеатральных хитов в России. В картине снялись российские звезды первой величины — Олег Меньшиков, Алексей Петренко, Марина Неёлова, Авангард Леонтьев, Марат Башаров, Анна Михалкова и многие другие. А на главную женскую роль была приглашена британская актриса Джулия Ормонд. Создатели «Сибирского цирюльника» были удостоены Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 1999 года.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.