Историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» представлена эксклюзивно в Okko

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, предоставляет своим пользователям возможность эксклюзивно в рамках подписки посмотреть историческую драму Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!».

Картина, претендующая на соискание Премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» от России, доступна в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv.

Генеральным продюсером фильма выступил основатель благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Алишер Усманов. Это уже третья совместная картина известного филантропа и кинорежиссера.

1962 год, в советском Новочеркасске – забастовка на главном городском заводе, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главный герой фильма – работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая), которая искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает её дочь-подросток, стройная картина мира убеждённой коммунистки рушится в одночасье.

Ещё во время работы над сценарием Андрей Кончаловский думал о том, как добиться особенного ощущения достоверности восприятия фильма. Режиссёр пытался максимально приблизится к изображению советских фильмов того периода, поэтому с самого начала было принято решение, что изображение картины будет чёрно-белым, а формат кадра будет соответствовать изображению фильмов того времени — формату 1.33

С самого начала работы над проектом Андрей Кончаловский принципиально не рассматривал на главные роли известных российских актёров, так как это нарушило бы основной замысел фильма — воссоздание исторической достоверности советской эпохи 1960 гг. По мнению режиссёра, это было возможно лишь при условии, что лица актёров не будут ассоциироваться у зрителей с крупными современными медийными проектами. Андрей Кончаловский хотел снимать малоизвестных актёров, что стало непростой задачей для группы кастинга. Несмотря на ориентированность кастинга на непрофессиональных артистов, главную роль в фильме исполнила актриса Юлия Высоцкая.

Фильм «Дорогие товарищи!» снят при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», а также телеканала «Россия 1».

Подробности https://okko.tv/movie/dorogie-tovarishchi

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