Актрисы Юлия Такшина и Александра Никифорова рассказали о съемках в сериале «Анна-детективъ»

1894 год. Про­вин­ци­аль­ный Затон­скъ успо­ко­ил­ся, поза­быв о зло­ве­щих собы­ти­ях про­шло­го. Анна Миро­но­ва поте­ря­ла дар обще­ния с духа­ми... Но одна­жды духи воз­вра­ща­ют­ся, как и таин­ствен­но исчез­нув­ший Яков Штоль­ман. Мрач­ная тень вновь навис­ла над Затон­чи­ком, жесто­кие убий­ства опять сотря­са­ют город. Анна и Штоль­ман объ­еди­ня­ют­ся, что­бы дать отпор пре­ступ­ни­кам. Но удаст­ся ли им вос­кре­сить свою любовь и обре­сти счастье?

Показ новых серий исто­ри­че­ско­го детек­ти­ва с эле­мен­та­ми мисти­ки «Анна-детек­тивъ» прой­дет с 22 мар­та 2021 года на кана­ле ТВ Центр. В глав­ных ролях, как и в пер­вом сезоне, Алек­сандра Ники­фо­ро­ва и Дмит­рий Фрид. Сер­гей Дру­зьяк про­дол­жит играть оба­я­тель­но­го началь­ни­ка сыск­но­го отде­ле­ния поли­ции Анто­на Коро­бей­ни­ко­ва. Появят­ся и новые герои – зага­доч­ная хозяй­ка книж­но­го мага­зи­на Поли­на Ани­ке­е­ва, кото­рую сыг­ра­ет актри­са Юлия Так­ши­на. Так­же в новых эпи­зо­дах появит­ся Андрей Клю­ев в испол­не­нии акте­ра Мак­си­ма Радугина.



Пред­сто­я­щий сезон полон вопро­сов и зага­док. И глав­ные вопро­сы: Кто же новый герой, кото­ро­го так скры­ва­ют созда­те­ли сери­а­ла, кто совер­ша­ет все эти ужас­ные пре­ступ­ле­ния? И кому в ито­ге отдаст свое серд­це Анна Миро­но­ва? Отве­ты на эти вопро­сы узна­ем совсем ско­ро на кана­ле ТВ Центр. А в пред­две­рие пре­мье­ры мы зада­ли несколь­ко вопро­сов Алек­сан­дре Ники­фо­ро­вой и Юлии Такшиной.

Юлия Такшина

– Юлия, рас­ска­жи­те о вашей роли.

– Моя геро­и­ня при­е­ха­ла из Петер­бур­га, решив зано­во начать свою жизнь в малень­ком горо­де. Поли­на очень раз­ная, и это меня под­ку­пи­ло, было инте­рес­но играть ее. У нее была тра­ге­дия, кото­рую она пове­да­ет зри­те­лям, рас­ска­жет, поче­му реши­лась поме­нять доста­точ­но успеш­ную петер­бурж­скую жизнь на жизнь в тихом городке.

– Ваша геро­и­ня Поли­на – хозяй­ка книж­но­го мага­зи­на. А как часто вы быва­е­те в книж­ных мага­зи­нах, люби­те ли читать? Если есть люби­мые кни­ги – посоветуйте.

– Я очень люб­лю читать. Дома все вре­мя посвя­ще­но детям, читаю в основ­ном в само­ле­тах. Сей­час мир воз­вра­ща­ет­ся в обыч­ный ритм и коли­че­ство пере­ле­тов в моей жиз­ни ста­ло сно­ва доста­точ­но. Так что я вер­ну­лась к книж­кам и читаю весь полет.

На дан­ный момент закан­чи­ваю читать «Щегол», автор Джон Тартт. Чудес­ный роман, всем сове­тую. Очень увле­ка­тель­ный. Из послед­не­го, что про­чи­та­ла – «Зулей­ха откры­ва­ет гла­за», чита­ет­ся очень лег­ко. До это­го чита­ла «Иди­о­та» Досто­ев­ско­го. «Иди­о­та» я чита­ла, навер­ное, уже раз в пятый. Я его пери­о­ди­че­ски пере­чи­ты­ваю. Воз­мож­но, пото­му что меч­таю сыг­рать в поста­нов­ке это­го про­из­ве­де­ния. Каж­дый раз эта исто­рия рас­кры­ва­ет­ся для меня по-ново­му. Я всем сове­тую пере­чи­ты­вать клас­си­ку, пото­му что каж­дый раз это как новое произведение.

Если кто-то в поис­ках хоро­шей кни­ги, эти три книж­ки сове­тую к прочтению.

– Затонск – очень малень­кий город. Вы по сво­ей про­фес­сии быва­ли в раз­ных угол­ках Рос­сии и сами вырос­ли в Бел­го­ро­де. На ваш взгляд, чем отли­ча­ют­ся люди про­вин­ции от столичных?

– Это слож­ный вопрос… Я думаю, раз­ные миро­воз­зре­ния, раз­ные кри­те­рии. В мега­по­ли­сах во гла­ве угла боль­ше сто­ит биз­нес, карье­ра, а в малень­ких город­ках на пер­вый план боль­ше ста­вят­ся чело­ве­че­ские отно­ше­ния, душев­ность. Но при этом я не хочу ска­зать, что в боль­ших горо­дах люди не душев­ные, какие-то робо­ты, нет. Я бы ста­ла так стро­го судить. Все зави­сит от чело­ве­ка. И в малень­ких горо­дах есть очень дело­вые люди. Но если смот­реть в общем, то в малень­ких горо­дах душев­но­сти больше.

– Уда­лось ли вам про­чув­ство­вать атмо­сфе­ру XIX века? Насколь­ко она вам близка?

– Конеч­но! У нас были потря­са­ю­щие худож­ни­ки, и когда ты захо­дишь в лока­цию, ты как буд­то пере­ме­ща­ешь­ся во вре­ме­ни. Напри­мер, захо­дя в боль­ни­цу, ты видишь, как тогда лечи­ли, и пони­ма­ешь, что мы живем в очень и очень бла­го­по­луч­ный пери­од. И сей­час болеть не надо, а тогда у чело­ве­ка прак­ти­че­ски не было шан­сов выка­раб­кать­ся. Не было машин, были повоз­ки, доро­ги совер­шен­но дру­гие... Все было иначе.

Атмо­сфе­ра на съем­ках была очень реаль­ная, и это силь­но вли­я­ет на ощу­ще­ние акте­ра­ми того вре­ме­ни. Осо­бен­но когда ты несколь­ко дней под­ряд нахо­дишь­ся в дру­гом веке, при­вы­ка­ешь к нему, к его реалиям.

Без­услов­но, вез­де мож­но най­ти свои плю­сы и мину­сы. Боль­шой плюс того века – что люди зани­ма­лись чте­ни­ем, про­во­ди­ли мно­го вре­ме­ни друг с дру­гом, а сей­час боль­ше вре­ме­ни люди про­во­дят в соц­се­тях, что отда­ля­ет их друг от друга.

– Что вы дела­е­те пер­вым делом после окон­ча­ния съе­мок? Может быть, есть какая-то неболь­шая тра­ди­ция, чем себя радуете?

– Я про­во­жу вре­мя с детьми. У нас боль­шой дефи­цит обще­ния, и когда нет съе­мок, я посто­ян­но с ними. Сей­час мне пред­сто­ит почти на месяц уехать, и это про­бле­ма, так как за вре­мя пан­де­мии мы при­вык­ли мно­го вре­ме­ни быть вме­сте дома. Это будет сво­е­го рода испы­та­ние, кото­рое, я наде­юсь, мы прой­дем достойно.

– Како­во было ходить в костю­мах XIX века?

– Костю­мы очень эле­гант­ные, дают воз­мож­ность дер­жать пра­виль­ную осан­ку, кра­си­во сидеть. Силу­эт ста­но­вит­ся потря­са­ю­щим, очень жен­ствен­ным. Но в них невоз­мож­но при­ни­мать пищу или нор­маль­но дышать из-за тугих кор­се­тов. Мне поши­ли кор­сет по всем кано­нам 19 века, он был с желез­ны­ми пру­тья­ми…. Со вре­ме­нем к ним при­вы­ка­ешь, даже наобо­рот, костюм помо­га­ет вжить­ся в образ. А зимой мне было в них очень ком­форт­но, посколь­ку под юбки мож­но надеть теп­лые вещи, и не холод­но, а это для меня важно.

– Прак­ти­че­ски сра­зу после съе­мок вы и глав­ная геро­и­ня Алек­сандра Ники­фо­ро­ва изме­ни­ли свои при­чес­ки. С чем была свя­за­на ваша пере­ме­на? Как вы вооб­ще отно­си­тесь к пере­ме­нам внеш­но­сти – лег­ко при­ни­ма­е­те решения?

– Я лег­ко меняю внеш­ность. У меня про­сто нет шан­са, если это каса­ет­ся съе­мок. Про­дю­сер гово­рит «надо», и ты согла­ша­ешь­ся. Ты согла­ша­ешь­ся с этим изна­чаль­но, при­хо­дя в актер­скую про­фес­сию. Пока идет про­ект, я не могу сде­лать себе мани­кюр с покры­ти­ем и даже мил­ли­мет­ра отре­зать от волос. Конеч­но, за дли­тель­ный пери­од съе­мок воло­сы исто­щи­лись и тре­бо­ва­ли ухо­да. Когда я при­шла к сво­е­му масте­ру, он посо­ве­то­вал постричь. В любом слу­чае, обнов­ле­ние все­гда нуж­но. У меня оно не все­гда полу­ча­ет­ся, так как ино­гда про­ек­ты пере­се­ка­ют­ся, и нет воз­мож­но­сти что-то изме­нить. В этот раз парал­лель­ных про­ек­тов не было, и мое изме­не­ние никак не повли­я­ло на буду­щие роли.

Александра Никифорова

– Есть ли в Анне Миро­но­вой что- то от вас?

– Чест­но, поло­жа руку на серд­це, я думаю, что у нее от меня очень мно­го. Может быть, даже боль­ше, чем сле­до­ва­ло бы.

– Что вам в ней нравится?

– Моя геро­и­ня видит духов, кото­рых не видят дру­гие люди. С этим при­хо­дит­ся как-то мирить­ся, как-то с этим жить. И может быть про­ти­во­сто­ять и неве­рию, и очень силь­ной вере неко­то­рых людей, кото­рые обра­ща­ют­ся к ней за помо­щью. Это все очень слож­но, и я ува­жаю свою геро­и­ню за то, что она внут­ренне духов­но сильна.

– Кто вам бли­же – Анна в пер­вом сезоне или повзрос­лев­шая Анна ново­го сезо­на? Дол­го ли при­вы­ка­ли к обнов­лен­ной героине?

– Про­шло несколь­ко лет с момен­та пер­во­го сезо­на, изме­ни­лась не толь­ко моя геро­и­ня, но и я сама. Мне нра­вит­ся играть «взрос­лую» Анну, но если в пер­вых сери­ях вто­ро­го сезо­на она кажет­ся себе все­зна­ю­щей, даже немно­го цини­ком, то даль­ше геро­и­ня с удив­ле­ни­ем обна­ру­жит в себе сла­бые места, осо­зна­ет, что и ей ино­гда хочет­ся быть сла­бой и любимой.

– Для роли Анны вам при­шлось чему-то учиться?

– Хоть моя геро­и­ня и идет впе­ре­ди сво­е­го вре­ме­ни, пра­ви­ла исто­ри­че­ско­го эти­ке­та 19 века при­шлось осво­ить. Но самое глав­ное, чему мне при­шлось учить­ся для Анны – это даже не актер­ские, а чело­ве­че­ские вещи. Напри­мер, быст­ро пере­стро­ить­ся после тяже­лых сцен с духа­ми – когда ты их вызы­ва­ешь, раз­го­ва­ри­ва­ешь с ними… После них тебя немно­го потря­хи­ва­ет, и мне при­шлось най­ти свой спо­соб обну­лит­ся и быст­ро про­дол­жить работу.

– У вас очень эле­гант­ные пла­тья и костю­мы в сери­а­ле. Поде­ли­тесь впе­чат­ле­ни­я­ми, како­во было носить их? Насколь­ко ком­форт­но вам было в обра­зе девуш­ки XIX века?

– Костю­мы XIX века – это пода­рок для любой жен­щи­ны, в них невоз­мож­но не ощу­тить себя кра­са­ви­цей. А тугие кор­се­ты несут с собой допол­ни­тель­ный бонус – все­гда ров­ную спинку.

– Образ геро­и­ни как-то повли­ял на ваш стиль?

- Я ста­ла чаще носить голов­ные убо­ры. И ста­ра­юсь мень­ше торо­пить­ся. Я думаю, нам всем в совре­мен­ном мире не хва­та­ет немнож­ко внут­рен­не­го шар­ма от сво­ей нето­роп­ли­во­сти. И за это спа­си­бо моей героине.

– Уда­лось ли вам про­чув­ство­вать атмо­сфе­ру XIX века? Насколь­ко она вам близка?

– Я еще со шко­лы люб­лю рус­скую лите­ра­ту­ру, читаю рома­ны и тре­пет­но отно­шусь к той эпо­хе. Поэто­му меч­та­ла сыг­рать в исто­ри­че­ской картине.

– Мне было слож­но не ощу­тить эту атмо­сфе­ру, став­шую уже по-насто­я­ще­му род­ной и люби­мой. На вре­мя съе­мок мы погру­жа­лись в дру­гой мир, дру­гое сто­ле­тие. В посел­ке «Гор­ки Ленин­ские» был создан целый кино­го­род, где с точ­но­стью вос­со­зда­ны дома 19 века. Сто­я­ли избуш­ки с дере­вян­ны­ми забо­ра­ми, бега­ли насто­я­щие домаш­ние живот­ные. Атмо­сфе­ра потря­са­ю­щая. Я с при­ят­ным вооду­шев­ле­ни­ем жда­ла ново­го погру­же­ния в эту пре­крас­ную эпоху.

– Было ли что-то мисти­че­ское в Вашей жизни?

- Мы все назы­ва­ем мисти­че­ски­ми вещи, кото­рые идут враз­рез с нашим пони­ма­ни­ем мира. Но мне кажет­ся, что эти чуде­са, мне нра­вит­ся назы­вать это чуде­са­ми, они слу­ча­ют­ся каж­дый день, с каж­дым чело­ве­ком. Про­сто есть люди, кото­рые склон­ны это заме­чать и поль­зо­вать­ся, пото­му что это зна­ки, кото­рые нам под­ска­зы­ва­ют, как пра­виль­но постро­ить свою жизнь, а есть те, кото­рые не заме­ча­ют или не хотят обра­щать вни­ма­ния. Я, отно­шусь к кате­го­рии первых.

Повтор пер­вых 8 серий вто­ро­го сезо­на прой­дет 22 и 23 мар­та на ТВЦ, после чего зри­те­ли уви­дят 32 новые серии.

Озна­ко­мить­ся с подроб­ной анно­та­ци­ей к сери­а­лу и посмот­реть кад­ры из филь­ма по пред­ло­жен­ной ссылке.

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