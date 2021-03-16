Актрисы Юлия Такшина и Александра Никифорова рассказали о съемках в сериале «Анна-детективъ»

1894 год. Провинциальный Затонскъ успокоился, позабыв о зловещих событиях прошлого. Анна Миронова потеряла дар общения с духами... Но однажды духи возвращаются, как и таинственно исчезнувший Яков Штольман. Мрачная тень вновь нависла над Затончиком, жестокие убийства опять сотрясают город. Анна и Штольман объединяются, чтобы дать отпор преступникам. Но удастся ли им воскресить свою любовь и обрести счастье?
Показ новых серий исторического детектива с элементами мистики «Анна-детективъ» пройдет с 22 марта 2021 года на канале ТВ Центр. В главных ролях, как и в первом сезоне, Александра Никифорова и Дмитрий Фрид. Сергей Друзьяк продолжит играть обаятельного начальника сыскного отделения полиции Антона Коробейникова. Появятся и новые герои – загадочная хозяйка книжного магазина Полина Аникеева, которую сыграет актриса Юлия Такшина. Также в новых эпизодах появится Андрей Клюев в исполнении актера Максима Радугина.
Предстоящий сезон полон вопросов и загадок. И главные вопросы: Кто же новый герой, которого так скрывают создатели сериала, кто совершает все эти ужасные преступления? И кому в итоге отдаст свое сердце Анна Миронова? Ответы на эти вопросы узнаем совсем скоро на канале ТВ Центр. А в преддверие премьеры мы задали несколько вопросов Александре Никифоровой и Юлии Такшиной.
Юлия Такшина
– Юлия, расскажите о вашей роли.
– Моя героиня приехала из Петербурга, решив заново начать свою жизнь в маленьком городе. Полина очень разная, и это меня подкупило, было интересно играть ее. У нее была трагедия, которую она поведает зрителям, расскажет, почему решилась поменять достаточно успешную петербуржскую жизнь на жизнь в тихом городке.
– Ваша героиня Полина – хозяйка книжного магазина. А как часто вы бываете в книжных магазинах, любите ли читать? Если есть любимые книги – посоветуйте.
– Я очень люблю читать. Дома все время посвящено детям, читаю в основном в самолетах. Сейчас мир возвращается в обычный ритм и количество перелетов в моей жизни стало снова достаточно. Так что я вернулась к книжкам и читаю весь полет.
На данный момент заканчиваю читать «Щегол», автор Джон Тартт. Чудесный роман, всем советую. Очень увлекательный. Из последнего, что прочитала – «Зулейха открывает глаза», читается очень легко. До этого читала «Идиота» Достоевского. «Идиота» я читала, наверное, уже раз в пятый. Я его периодически перечитываю. Возможно, потому что мечтаю сыграть в постановке этого произведения. Каждый раз эта история раскрывается для меня по-новому. Я всем советую перечитывать классику, потому что каждый раз это как новое произведение.
Если кто-то в поисках хорошей книги, эти три книжки советую к прочтению.
– Затонск – очень маленький город. Вы по своей профессии бывали в разных уголках России и сами выросли в Белгороде. На ваш взгляд, чем отличаются люди провинции от столичных?
– Это сложный вопрос… Я думаю, разные мировоззрения, разные критерии. В мегаполисах во главе угла больше стоит бизнес, карьера, а в маленьких городках на первый план больше ставятся человеческие отношения, душевность. Но при этом я не хочу сказать, что в больших городах люди не душевные, какие-то роботы, нет. Я бы стала так строго судить. Все зависит от человека. И в маленьких городах есть очень деловые люди. Но если смотреть в общем, то в маленьких городах душевности больше.
– Удалось ли вам прочувствовать атмосферу XIX века? Насколько она вам близка?
– Конечно! У нас были потрясающие художники, и когда ты заходишь в локацию, ты как будто перемещаешься во времени. Например, заходя в больницу, ты видишь, как тогда лечили, и понимаешь, что мы живем в очень и очень благополучный период. И сейчас болеть не надо, а тогда у человека практически не было шансов выкарабкаться. Не было машин, были повозки, дороги совершенно другие... Все было иначе.
Атмосфера на съемках была очень реальная, и это сильно влияет на ощущение актерами того времени. Особенно когда ты несколько дней подряд находишься в другом веке, привыкаешь к нему, к его реалиям.
Безусловно, везде можно найти свои плюсы и минусы. Большой плюс того века – что люди занимались чтением, проводили много времени друг с другом, а сейчас больше времени люди проводят в соцсетях, что отдаляет их друг от друга.
– Что вы делаете первым делом после окончания съемок? Может быть, есть какая-то небольшая традиция, чем себя радуете?
– Я провожу время с детьми. У нас большой дефицит общения, и когда нет съемок, я постоянно с ними. Сейчас мне предстоит почти на месяц уехать, и это проблема, так как за время пандемии мы привыкли много времени быть вместе дома. Это будет своего рода испытание, которое, я надеюсь, мы пройдем достойно.
– Каково было ходить в костюмах XIX века?
– Костюмы очень элегантные, дают возможность держать правильную осанку, красиво сидеть. Силуэт становится потрясающим, очень женственным. Но в них невозможно принимать пищу или нормально дышать из-за тугих корсетов. Мне пошили корсет по всем канонам 19 века, он был с железными прутьями…. Со временем к ним привыкаешь, даже наоборот, костюм помогает вжиться в образ. А зимой мне было в них очень комфортно, поскольку под юбки можно надеть теплые вещи, и не холодно, а это для меня важно.
– Практически сразу после съемок вы и главная героиня Александра Никифорова изменили свои прически. С чем была связана ваша перемена? Как вы вообще относитесь к переменам внешности – легко принимаете решения?
– Я легко меняю внешность. У меня просто нет шанса, если это касается съемок. Продюсер говорит «надо», и ты соглашаешься. Ты соглашаешься с этим изначально, приходя в актерскую профессию. Пока идет проект, я не могу сделать себе маникюр с покрытием и даже миллиметра отрезать от волос. Конечно, за длительный период съемок волосы истощились и требовали ухода. Когда я пришла к своему мастеру, он посоветовал постричь. В любом случае, обновление всегда нужно. У меня оно не всегда получается, так как иногда проекты пересекаются, и нет возможности что-то изменить. В этот раз параллельных проектов не было, и мое изменение никак не повлияло на будущие роли.
Александра Никифорова
– Есть ли в Анне Мироновой что- то от вас?
– Честно, положа руку на сердце, я думаю, что у нее от меня очень много. Может быть, даже больше, чем следовало бы.
– Что вам в ней нравится?
– Моя героиня видит духов, которых не видят другие люди. С этим приходится как-то мириться, как-то с этим жить. И может быть противостоять и неверию, и очень сильной вере некоторых людей, которые обращаются к ней за помощью. Это все очень сложно, и я уважаю свою героиню за то, что она внутренне духовно сильна.
– Кто вам ближе – Анна в первом сезоне или повзрослевшая Анна нового сезона? Долго ли привыкали к обновленной героине?
– Прошло несколько лет с момента первого сезона, изменилась не только моя героиня, но и я сама. Мне нравится играть «взрослую» Анну, но если в первых сериях второго сезона она кажется себе всезнающей, даже немного циником, то дальше героиня с удивлением обнаружит в себе слабые места, осознает, что и ей иногда хочется быть слабой и любимой.
– Для роли Анны вам пришлось чему-то учиться?
– Хоть моя героиня и идет впереди своего времени, правила исторического этикета 19 века пришлось освоить. Но самое главное, чему мне пришлось учиться для Анны – это даже не актерские, а человеческие вещи. Например, быстро перестроиться после тяжелых сцен с духами – когда ты их вызываешь, разговариваешь с ними… После них тебя немного потряхивает, и мне пришлось найти свой способ обнулится и быстро продолжить работу.
– У вас очень элегантные платья и костюмы в сериале. Поделитесь впечатлениями, каково было носить их? Насколько комфортно вам было в образе девушки XIX века?
– Костюмы XIX века – это подарок для любой женщины, в них невозможно не ощутить себя красавицей. А тугие корсеты несут с собой дополнительный бонус – всегда ровную спинку.
– Образ героини как-то повлиял на ваш стиль?
- Я стала чаще носить головные уборы. И стараюсь меньше торопиться. Я думаю, нам всем в современном мире не хватает немножко внутреннего шарма от своей неторопливости. И за это спасибо моей героине.
– Удалось ли вам прочувствовать атмосферу XIX века? Насколько она вам близка?
– Я еще со школы люблю русскую литературу, читаю романы и трепетно отношусь к той эпохе. Поэтому мечтала сыграть в исторической картине.
– Мне было сложно не ощутить эту атмосферу, ставшую уже по-настоящему родной и любимой. На время съемок мы погружались в другой мир, другое столетие. В поселке «Горки Ленинские» был создан целый киногород, где с точностью воссозданы дома 19 века. Стояли избушки с деревянными заборами, бегали настоящие домашние животные. Атмосфера потрясающая. Я с приятным воодушевлением ждала нового погружения в эту прекрасную эпоху.
– Было ли что-то мистическое в Вашей жизни?
- Мы все называем мистическими вещи, которые идут вразрез с нашим пониманием мира. Но мне кажется, что эти чудеса, мне нравится называть это чудесами, они случаются каждый день, с каждым человеком. Просто есть люди, которые склонны это замечать и пользоваться, потому что это знаки, которые нам подсказывают, как правильно построить свою жизнь, а есть те, которые не замечают или не хотят обращать внимания. Я, отношусь к категории первых.
Повтор первых 8 серий второго сезона пройдет 22 и 23 марта на ТВЦ, после чего зрители увидят 32 новые серии.
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