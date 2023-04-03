Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Любовь Успенская, SHAMAN, «Иванушки» и другие звезды исполнили песни финалистов конкурса «АвторА!» на гала-концерте

Завершился первый этап конкурса авторов русской песни «Автора!», инициированный Игорем Матвиенко при поддержке ПФКИ. По большей части не известные широкой публике композиторы и поэты-песенники, наконец вышли из тени. Наградой победителям стали не только дипломы, призы и народное признание, но и исполнение их песен популярными отечественными артистами, которые на большой сцене спели Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Любовь Успенская, «Иванушки Int.», группа «Фабрика», SHAMAN, Юлианна Караулова и другие артисты. Цель конкурса – найти и сделать знаменитыми авторов песен, и создать новый «золотой фонд» русских хитов.

Автор проекта, продюсер Игорь Матвиенко, рассказал о гала-концерте и песнях, которые вышли в финал:

– Прошло уже полгода, как конкурс «АвторА!» начал свою деятельность. Только что прошел первый финал. В августе у нас будет суперфинал на «Тавриде.АРТ». Мы узнали, что у нас есть авторы, которые пишут и молодёжные песни, и лирические, детские. В отличие от других конкурсов, «АвторА!» придуман именно для авторов. Я давно хотел сделать такой конкурс, потому что те, кто пишет хиты, у нас всегда «за кадром». Поэтому хотелось поддержать эту культуру. Конкурсу еще нет года, а мы уже узнали столько талантливых ребят со всего мира, которые пишут классные песни на русском языке. Если «АвторА!» будет продолжаться, мы подарим нашей стране много хороших песен!.

Для начала эксперты отобрали из более чем семи тысяч заявок, присланных на конкурс из России, Беларуси, Молдовы, Латвии, Казахстана, Украины, Израиля, США, Германии и Китая, лучшую сотню. После того, как топ-100 основного конкурса был сформирован, перед экспертами встали новые задачи - отобрать двадцать лучших песен, затем две тройки лидеров - в основном конкурсе и дополнительном творческом задании «Лирическая песня».

Благодаря голосам экспертов и народному голосованию, которое проходило на страничке конкурса в ВК, были определены лидеры.

Первое место в основном конкурсе заняли Николай Чебанов и Диляра Хайруллина с песней «Самый русский хит», которую выбрал SHAMAN.

Второе место - Кристина Шатова, чью песню «Океан» спел Хабиб.

Третье - Русудан Липартелиани и ее песня «Заплетаю», которую записала и исполнила на гала-концерте юная звезда блогосферы Mari M.

В «лирической песне» первое место также «забрали» талантливые Диляра и Николай с песней «Сильная», второе заняли сёстры Лиза и Тамара Новых (песню «Прости» исполнила Ирина Дубцова), а третье - Яна Синцова и ее композиция «Золото волос», которую теперь поют «Иванушки Int».

В гала-концерте, приуроченному к окончанию первого этапа конкурса, песни финалистов исполнили звезды российской эстрады: Любовь Успенская, Николай Расторгуев, Григорий Лепс, SHAMAN, Александр Маршал, Наталья Качура, Виктория Дайнеко, Юлианна Караулова, Валерия, «Иванушки Int», группа «Корни», Burito, Sevak, Хабиб, Социопати, NLO, Ирина Тонева, Ирина Дубцова, группа «Фабрика», Хабиб, Mari M, НЕМИЛА, Софья Беденкова, Павел Зилёв (финалист музыкального шоу Голос.Дети).

В программе концерта прозвучали разные композиции. Были и лирические, и душевные, и такие, которые точно «залетят» молодежи - как «Океан» у Хабиба. Были и такие, которые тронули до глубины души.

Николай Расторгуев выходил на сцену дважды. Сначала он исполнил песню бывшего музыканта группы «Любэ», а ныне сенатора Нижегородской области Александра Вайнберга о павших во времена ВОВ под названием «Дайте вашим детям наши имена». А во второй раз - для исполнения вместе с Григорием Лепсом песни погибшего на Донбассе Андрея Старинцева «Вообще-то, здесь мог бы быть и ты».

Заслуженная артистка Донецкой Народной Республики Наталья Качура и певица Виктория Дайнеко исполнили композицию «Разбуди меня, мама» Марии Пироговой, которая, как и Андрей Старинцев, погибла в конце прошлого года, в Донецке.

Отметить участие в конкурсе авторов с Донбасса специально прибыл глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. От имени «АвторА!» он вручил маме Марии Пироговой, Майе Юрьевне, сертификат на один миллион рублей для создания фильма о жизни и творчестве ее дочери. Денис Владимирович рассказал и о своём знакомстве с авторами: "Андрей Старинцев — мой старый друг. После событий 2014 года он остался рядом и помогал своим творчеством ребятам на передовой. Он был очень талантливым автором и исполнителем. Он не остался в стороне, когда началась СВО. На конкурсе прозвучала его последняя песня. Для Донбасса его гибель - большая потеря. Для меня - личная. Они погибли в один день с Машей Пироговой, находясь на локации, куда прилетели украинские снаряды. Шанса выжить не было.

Накануне гибели Маша записала песню, которую исполнила ее мама, Майя. Это песня про Донецк, понятная и близкая всем его жителям. Маша была светлым человеком, волонтером, помогала людям. В рамках конкурса они увековечены. Теперь ребята всегда с нами».

В начале апреля гала-концерт появится в эфире Первого канала.

Проект объединил не только профессионалов, но и начинающих авторов самых разных профессий и возрастов: IT-специалистов, пенсионеров, школьников, медицинских работников, учителей и многих других. Суперфинал конкурса пройдёт в августе, на «Таврида.АРТ». Конкурс организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и академией Игоря Матвиенко М.А.М.А. Партнерами выступили: Первый канал, социальная сеть ВКонтакте, холдинг и холдинг «Газпром-медиа».

«АвторА!» не заканчивает свою работу - впереди еще результаты трех дополнительных творческих заданий. О третьем будет сообщено дополнительно. До 12 апреля на страницах конкурса принимаются песни о любви к своей стране к Дню Победы. А до 10 мая - детские песни, к Международному дню защиты детей. Для этого творческого задания организаторы специально снизили возрастной ценз: заявки принимаются от авторов с шести лет.

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