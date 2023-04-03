Подведены итоги финальных прослушиваний проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках»

Московский продюсерский центр объявил результаты 15-го сезона проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». Авторские треки победителей будут звучать весь летний сезон в «Сокольниках», «Фили», «Красной Пресне» и других крупнейших парках Москвы, а также в городе Волжский.

Заявки принимались от артистов любых стилей и жанров. В этом году исполнители авторского творчества подали 1301 заявку из 137 городов 9 стран. География проекта продолжает расти с каждым новым сезоном: так, заявки присылали участники из России, Финляндии, Германии, Израиля, Грузии, ОАЭ и других стран. В финал прошли 104 трека, которые были представлены на прослушиваниях экспертному жюри.

Авторские композиции артистов оценивали ведущие представители музыкальной индустрии: Олег Лузин — менеджер продукта сервиса «Яндекс Музыка», направление «Счастье артистов», Денис Шарко — генеральный директор музыкального агентства SYNC LAB, Андрей Рыжков — co-founder KOV KOV, куратор в Musical Wave, Надежда Бойчевски — директор по цифровой дистрибуции и лейбл-сервисам МТС, Алексей Николаев — руководитель и ведущий эксперт Бюро Insimple, менеджер по взаимодействию с партнерами компании Broma 16, Александр Гагиев — директор по взаимодействию с креативными индустриями и талантами в «СберЗвук», соучредитель венчурного фонда «Ракета Инвест», Антон Кузнецов (Антоха МС) — музыкант, исполнитель, Дмитрий Гуменный (DJ Dimixer) — музыкант, композитор, создатель YouTube-шоу [ПО СТУДИЯМ], ведущий Record Club Chart на «Радио Рекорд», Марина Лапкина — руководитель направления маркетинга артистов ONErpm Eastern Europe.

Главными критериями отбора треков победителей были исполнительское мастерство, актуальность музыкальной композиции в парковых пространствах и качество записи.

«Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» реализуется уже седьмой год – за это время мы прослушали более 15 тысяч треков-участников. Благодаря проекту любой артист с авторским материалом может разнообразить фоновое музыкальное оформление парков. Мы рады, что с каждым сезоном в проекте принимают участие все больше известных артистов, творчество которых занимает первые строчки российских топ-чартов. Совместно с представителями музыкальной индустрии мы отобрали треки, которые гармонично впишутся в парковые пространства города. Но главным образом проект дает победителям возможность поделиться своим творчеством с большой аудиторией», — отметил Андрей Петров, директор Московского продюсерского центра.

По итогам финальных прослушиваний, которые прошли 16 марта на территории Московского продюсерского центра, было отобрано 54 трека победителей. Ознакомиться с ними можно, перейдя по ссылке. Среди участников проекта этого сезона были такие артисты, как Мари Краймбрери, Ёлка, Звонкий, Васса Железнова, КОСМОНАВТОВ НЕТ.

«Люди в парках проводят свой досуг, гуляют, общаются с друзьями или занимаются спортом. На мой взгляд, музыка должна соответствовать этому и сочетать в себе несколько параметров: быть современной, ритмичной, вайбовой, но в то же время вдохновляющей и лирически наполненной. Музыка и тексты напрямую влияют на внутреннее состояние человека. И для меня важно, чтобы она мотивировала, вдохновляла и не разрушала, а наоборот – давала надежду», — рассказал Андрей Звонкий, артист и победитель проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках».

Также среди победителей в рамках спецноминации будут разыграны призы от партнеров проекта – 10 подписок на «Яндекс Плюс с Амедиатекой» и 1 умная колонка «Станция Мини» от сервиса «Яндекс Музыка», а также сертификат на создание кастомных наушников Casper 1BA от бренда Artist Monitors.

Слушайте треки победителей проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» на протяжении всего летнего сезона в главных парках Москвы и не только!

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