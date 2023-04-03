Наталия Иванова представила новый сингл «Я не сверну»

31 марта у Наталии Ивановой состоялась премьера песни «Я не сверну», которая помогает преодолеть жизненные трудности и зарядиться позитивом.

«Всё очень просто — бери и делай!» — старый как мир совет, который совершенно по-новому мотивирует взять на себя ответственность за свою жизнь.

Легкая для восприятия мелодия и простые слова запоминаются с первого раза. Композиция звучит в голове уже не как попсовый мотив, а как руководство к действию.

Песня-батарейка, которая заряжает на движение вперёд — «Я не сверну с пути и, стиснув зубы, буду идти».

Всё уже есть в нас и зависит только от нас. Каждый делает выбор сам — жить по своим правилам или быть марионеткой в чужих руках, плыть по течению или быть капитаном своего корабля.

Это автобиографичная песня, написанная в поезде под мерный стук колёс, который как метроном позволяет настроиться на нужную волну. Наталия признаётся, что уже второй раз пишет песню в дороге. Автор «не свернула» и здесь. Второй куплет пришлось переписать несколько раз, но бридж записан на одном дыхании без правок и дополнений.

«Песня про трудности, которые преодолеваем на своём пути: я — в творчестве, дети — во время учёбы, спорта. Мы всегда ставим перед собой очень высокие цели и заряжаем друг друга энергией, чтобы никогда не сдаваться и идти только вперёд».

Именно поэтому песня получилась такой пронзительной. Она буквально побуждает встать и идти. Эту композицию нужно прописывать как прививку от лени, профилактику прокрастинации или витамин бодрости.

Сама Наталия надеется, что её песня поможет тем, кто сбился с пути, не верит в свои силы, отчаялся и ведёт нездоровый образ жизни.

«Эту мотивирующую песню я посвящаю всем! У каждого из нас есть цели, желания, мечты и чтобы их добиться уходят годы и десятилетия. Запаситесь терпением и делайте всё для осуществления задуманного! Не сдавайтесь и не сворачивайте с курса!»

Песня доступна на всех музыкальных площадках.

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