Что такое JAB Showcases и зачем мне нужно участвовать?

В 2022 году в Санкт-Петербурге мы проведем VI форум-фест Jazz Across Borders, в рамках которого 16 и 17 декабря 8 джазовых коллективов смогут представить своё творчество широкому кругу российских и зарубежных профессионалов музыкальной индустрии (промоутеров, программных директоров фестивалей, клубов, представителей лейблов, журналистов). Давайте рассмотрим поподробнее, что такое шоукейсы и как они помогают музыкантам в их карьерном развитии. В этой рассылке ответим на главные вопросы, которыми задаются музыканты.

Почему стоит подать заявку в JAB Showcases, если можно просто разослать свое видео организаторам?

Представьте себя на месте промоутера/организатора/продюсера фестиваля, как бы вы сами отбирали артистов на свои мероприятия? Только посмотрев исполнителя вживую вы можете по достоинству оценить его профессионализм, подачу и работу с аудиторией. Ведь главная цель любого мероприятия - это сделать его желанным для посещения зрителями.

Если меня и так уже все знают, зачем мне нужно подавать заявку?

В отличие от других шоукейс-фестивалей, среди отобранных коллективов для выступления на JAB Showcases - не только новые составы, но и уже состоявшиеся джазовые исполнители, которые хотят показать свою новую музыку.

Участие в JAB Showcases - это знак качества, ведь отбором участников занимается международное экспертное жюри. В этом году в состав жюри вошли: президент форум-феста Игорь Бутман, директор продюсерского центра «Art Of Jazz Company», директор международных фестивалей Ольга Скепнер, программный директор фестивалей Фонда Игоря Бутмана Елена Моисеенко, основатель и директор Nisville Jazz Festival Иван Благоевич, диектор Amersfoort Jazz Festival Александр Битс, арт-директор джаз-клубов "Эссе" Анна Щавелева.

Какие результаты может принести участие в JAB Showcases?

После участия в JAB Showcases многие артисты получили приглашения выступить на фестивалях и престижных площадках в России и за рубежом: Трио Антона Горбунова (фестиваль Sochi Jazz Festival, Сочи), Amber Sept (фестиваль Ural Music Night, Екатеринбург), Ivanov Vibe Band (фестиваль «Джазовые сезоны», Москва), Александр Довгополый Project (фестиваль «Джаз у старой крепости», Новокузнецк), VAN Quartet (фестивали «Джазовые сезоны в Горках Ленинских», Московская область, и«JazzMay», Пенза), Секстет Ильи Морозова («JazzMay», Пенза), Московский джазовый оркестр (Umbria Jazz Festival, Умбрия, Италия), LRK (Ronnie Scott’s Jazz Club, Лондон, Великобритания, DC Jazz Festival, Вашингтон, США, Casa da Musica, Порту, Португалия), Highland Project (Сириус Джаз фестиваль, Сочи), Lenny Sendersky & moon strings (Red Sea Jazz Festival, Эйлат, Израиль), трио Kle2Go (Фестиваль Усадьба Джаз, Москва), Трио Дмитрия Илугдина (фестивали Ubud Jazz Festival, Джакарта, Индонезия, Amersfoort Jazz Festival, Амерсфурт, Нидерланды) и многие другие. А LRK Trio, Алина Ростоцкая, Трио Дмитрия Илугдина и Lenny Sendersky благодаря участию в JAB Showcases выпустили альбомы на европейском лейбле Losen Records. Российские музыканты стали настоящим открытием для международной аудитории и получили множество восторженных отзывов от обозревателей ведущих джазовых изданий.

Участие в JAB Showcases 2022 БЕСПЛАТНОЕ!

Для участия в отборе, необходимо заполнить анкету. Подготовьте промо-материалы: видео, аудио, пресс-релиз, фотографии, технический райдер, а также ссылки на социальные сети.

Прием заявок осуществляется до 5 декабря 2022 года включительно. Результаты отбора JAB Showcase будут объявлены 8 декабря 2022 года.

Подробности на сайте jazzrussia.com.

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