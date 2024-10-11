NILETTO выпустил спортивный саундтрек к «Простоквашино»

11 октября на цифровых платформах состоялась премьера новой песни NILETTO «Подход». Композиция стала саундтреком к новой серии анимационного ситкома «Простоквашино» киностудии «Союзмультфильм», сюжет которой рассказывает о том, как заниматься спортом с удовольствием.

«Хочется создавать что-то особенное. И это особенное я нашел в работе с мультфильмами: невероятные эмоции — слышать свои треки в анимационных фильмах и сериалах, которые каждого из нас, пусть и ненадолго, возвращают в детство» — делится исполнитель.

Услышать новую композицию можно и во вселенной «Простоквашино» в Roblox. После прохождения полосы препятствий пользователей платформы ждёт виртуальный концерт артиста.

Также киностудия «Союзмультфильм» совместно с VK Клипы запустили челлендж #спортоквашино, в котором под песню NILETTO участники делятся роликами о том, как проходят их занятия спортом.