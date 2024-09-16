«Слеза чемпионки»: в сети представили тизер-постер к юбилею трекратного Олимпийского чемпиона Ирины Родниной

К юбилею Ирины Родниной рады приурочить премьеру тизер-постера биографической картины о великой спортсменке «Роднина» производства кинокомпании «ВайТ Медиа» при участии телеканала «Россия», при поддержке Фонда Кино. Фильм снят по мотивам автобиографической книги Ирины Константиновны «Слеза чемпионки».

Картина расскажет историю одной из самых титулованных советских фигуристок Ирины Родниной — заслуженного мастера спорта, 6-кратной чемпионки СССР, 11-кратной чемпионки Европы, 10-кратной чемпионки мира, трехкратной олимпийской чемпионки (1972, 1976 и 1980 гг.).

Постер воспроизводит легендарный момент зимних Олимпийских игр 1980 года, проходивших в Лейк-Плэсиде, США. Путь спортсменки к этому золоту был поистине тернист: болезнь на пике карьеры, предательство партнера, смена тренера, восстановление после рождения сына, давление американских спортсменов. Завоевав заветную награду, на верхней ступени пьедестала Ирина Роднина заплакала от счастья. Ее слезы тронули поклонников спорта по всему миру и стали эмоциональным символом непревзойденных достижений фигуристки.

«Хочу выразить благодарность всей команде, невероятно мужественному творческому коллективу, который взялся за экранизацию моей книги. Проект непростой и очень ответственный. Этот фильм не столько обо мне, сколько о том времени, о поколении людей, которые работали, побеждали себя и обстоятельства ради главного – победы нашей страны», – поделилась трехкратная Олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель Ирина Роднина.