Низамутдинова Юлия

Юлия Низамутдинова (Julia Cyberflora) – художник. С 2016 года работает с кинетическими объектами, цифровым искусством, дополненной реальностью и носимыми механическими объектами. Ее кинетические объекты — пластический продукт осмысления переживаний, нуждающихся в особенной фиксации, являющейся не точкой, но процессом. Физические объекты проектируются и реализуются художницей самостоятельно с использованием самых современных технологий.

Работы Юлии были представлены на Санкт-Петербургской ярмарке искусства 1703, выставке «Сады. Метаморфозы» в Музее-заповеднике «Архангельское», конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, групповой выставке «Под куполом» в VS gallery, в проекте AI tseh в Нижнем Новгороде, Чувашской биеннале современного искусства и многих других российских и международных проектах и выставках. Резидент VS Gallery.