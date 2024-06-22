РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Алиева Эмилия

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Эмилия Алиева — победительница конкурса красоты «Мисс тысячелетие 2024» в номинации «Лучшая рекламная модель». Была ведущей Junior Chart на телеканале MUSIC BOX GOLD, участница шоу SnowПати Кидс и частый гость на телеканале «Карусель», артистка «Эстрада Тинс». Кроме этого, юная артистка занимается в музыкальной школе им. Шуберта на отделении «Эстрадно-джазовый вокал», ходит в художественную школу, занимается большим теннисом и плаванием.

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Эмилия Алиева выпустила сингл «Дети индиго» на лейбле Riki Music, 2024

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