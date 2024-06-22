Алиева Эмилия

Эмилия Алиева — победительница конкурса красоты «Мисс тысячелетие 2024» в номинации «Лучшая рекламная модель». Была ведущей Junior Chart на телеканале MUSIC BOX GOLD, участница шоу SnowПати Кидс и частый гость на телеканале «Карусель», артистка «Эстрада Тинс». Кроме этого, юная артистка занимается в музыкальной школе им. Шуберта на отделении «Эстрадно-джазовый вокал», ходит в художественную школу, занимается большим теннисом и плаванием.
Эмилия Алиева выпустила сингл «Дети индиго» на лейбле Riki Music, 2024