Анна ТОКАРЕВА: «Каждому под силу сделать этот мир лучше и добрее»

В Кузбассе завершился первый конкурс анимационных социальных роликов «Простые правила», созданных детьми. Эксперты определили трех победителей и учредили еще две дополнительные премии. Сопредседатель Кемеровской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Особое детство» Анна Токарева поделилась, почему организация поддержала конкурс и рассказала, какой неожиданный эффект этот проект оказал на его участников.

- КРООО «Особое детство» - выступила не только соорганизатором конкурса. Вы и Дмитрий Токарев вошли в число экспертов проекта. Такая вовлеченность говорит о заинтересованности…

- Конкурс «Простые правила» показался нам социально значимым. Три очень важные темы, которые затронуты в нем, позволяют доступным языком через простой формат мультфильма рассказать о том, что важно для общества. Именно дети простым языком смогут объяснить нам взрослым, как нужно помогать и что важно делать, чтобы мир стал красивее и добрее.

- На ваш взгляд, чем конкурс полезен участникам? Ведь некоторых из них вы знаете лично.

- Ребята младшей группы вместе с родителями настолько молниеносно зажглись и откликнулись на предложение принять участие в конкурсе, что для нас это стало неожиданностью. Они быстро включились в процесс, придумали сценарий, озвучку. Через творчество ребята смогли проявить себя, и я думаю, что именно посыл в социальную сферу стал для них самих способом творческой реабилитации: в сюжете ролика они смогли увидеть себя, свои добрые дела, и, возможно, вдохновиться на более масштабные проекты. И потому польза для участников очевидна!

К тому же многие конкурсы для наших ребят недоступны из-за физических ограничений. Но они не менее талантливы. Вот победитель конкурса – Андрей Алексин – он рисует носом, печатает носом, и его работы очень творческие. Такие конкурсы показывают ребятам, что их возможности не такие и ограниченные, и победа Андрея тому доказательство! Каждому под силу сделать этот мир лучше и добрее!

- Вы решили наградить специальной премией команду «Особое детство». С чем связано это решение?

- Мы решили наградить команду, потому что изначально понимали, что ребята будут вне конкурса – многое сделано руками родителей, потому что сами сделать дети не могли. Но поддержать команду, их творческий порыв, инициативу – для нас это было важно! Потому мы сделали для них специальную премию. К тому же история в ролике, как ребята убирают мусор во дворе, получила продолжение и в жизни. Команда «Особое детство» решила присоединиться к общегородскому субботнику «Кузню приберите». Ребята через свой мультфильм будто отрепетировали свое участие в этой акции, и сами себе показали, как можно весело, дружно и с пользой провести время на субботнике, сделать мир чуточку добрее и чище. А ролик ребят покажут на этом общегородском мероприятии.

- Самый ценный опыт в проекте «Простые правила» для вас - какой?

- У нашей группы не было такого опыта – создавать мультфильмы, и может ролик получился не такой профессиональный, но он точно очень добрый и искренний. Мы не ожидали, что участие в конкурсе принесет такой разносторонний эффект для наших детей: и новый опыт, и развитие наших детей, и раскрытие их творческих способностей, и возможность мотивировать самих себя. Поэтому мы очень благодарны организаторам конкурса за этот проект и желаем ему развиться в нечто большее!

Прием заявок на конкурс анимационных роликов социальной рекламы «Простые правила» стартовал в феврале 2023 года. Принять участие в нем смогли дети от 7 до 18 лет. Достаточно было создать синопсис на одну из трех предложенных тем и направить заявку на почту куратору конкурса. Синопсисы оценивали эксперты. Победителями конкурса стали Андрей Алексин (ролик «Ты живешь в своих поступках»), Мила Конева (ролик «Доброе дело»), Виктория Темлянцева (ролик «Нить благодарности»). Партнерами и экспертами также были утверждены две специальные премии.

Кузбасс стал пилотной площадкой конкурса. Его поддержали региональная Лига Юных Журналистов, компания «Медведь собрал» — производитель живых соков из таежных ягод и первого сибирского лимонада. Информационным партнером проекта в Кузбассе выступила телекомпания ТВН. Организаторы конкурса — Женская Лига журналистов и блогеров, Ассоциация «Все вместе», Фонд культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов «Саунд Аут», АНО «Творческие образовательные технологии», Кемеровская Региональная Общественная Организация родителей детей-инвалидов «Особое Детство». Федеральные информационные партнеры — медиа-группа АртМосковия (ИД «Аксиос»), информационное агентство INFOX.

Беседовала Катерина МАНЕНКОВА,

Фото из личного архива Анны и Дмитрия ТОКАРЕВЫХ

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