«Русский Атлас» — премьера первого научно-популярного фильма эксклюзивно в VK Видео

На платформе VK Видео состоялась премьера первого из трех фильмов цикла «Русский Атлас», подготовленного в рамках образовательного проекта «Русские географические названия: история открытий» Фонда имени Миклухо-Маклая.

Зрители вместе с ведущим и потомками Крузенштерна и Миклухо-Маклая совершают захватывающее виртуальное путешествие по Тихому океану, знакомятся с русскими географическими названиями на карте мира, открывают для себя малоизвестные факты, например, как появились первые татуировки в России. И, наконец, побывают в библиотеке Академии Наук в Санкт-Петербурге, где хранится раритетный экземпляр Атласа Южного моря из собрания императорской семьи, созданный И.Ф. Крузенштерном.

Динамичное и увлекательное видео-путешествие погружает зрителей в историю подготовки экспедиции, рассказывает о ее маршруте, трудностях и невероятных встречах, и, наконец, о неожиданном финале путешествия.

Фильм будет интересен всем, кто увлекается путешествиями, историей и географией, и особенно актуален для дополнительного образования учащихся средней и высшей школы.

В фильме «Русский Атлас» принимают участие Николай Миклухо-Маклай, руководитель проекта и «Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона» Института Востоковедения РАН; Александр Прищепов, потомок И.Ф. Крузенштена, географ, профессор Копенгагенского университета, профессор София Пале, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании» Института Востоковедения и Александр Массов, доктор исторических наук, профессор, один из крупнейших отечественных специалистов по Австралии и островам Океании.

Следующие два фильма из цикла «Русский Атлас» уже в этом году появятся на экранах и расскажут о вкладе отечественных исследователей и мореплавателей в изучение Океании и нашей планеты. Зрителей ждут дальние странствия, новые открытия и истории из жизни участников экспедиций, многие из которых прозвучат в эфире впервые.

Проект реализуется Фондом им. Миклухо-Маклая и Центром изучения Южно-Тихоокеанского региона Центра Юго-Восточной̆ Азии Австралии и Океании Института востоковедения Российской академии наук при поддержке Фонда президентских грантов и партнеров проекта.

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