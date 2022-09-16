Смешарики рассказали о разнообразии кухни народов России

14 сентября создатели анимационного проекта «Смешарики» презентовали своим поклонниками заключительную серию «Сюрприз» из цикла «Азбука дружбы народов». Режиссером выступил легендарный Алексей Горбунов, автор таких эпизодов как «Роман в письмах», «Маленькое большое море», «Добро, зло и девочки» и других.

«Финальной серией нам хотелось объединить все шесть предыдущих сюжетов. Поэтому общей темой мы выбрали именно – кухню народов России. Гастрономическая карта нашей страны настолько интересна и разнообразна, что, пожалуй, не хватит и нескольких часов экранного времени, чтобы рассказать о ней. Ведь знакомство с культурой других народов через кулинарные традиции открывает уникальные знания, бережно сохраненные для нас предшествующими поколениями», — прокомментировала Татьяна Павлова, продюсер сериала «Смешарики».

По случаю дня рождения любимой Совуньи друзья решили удивить ее и приготовить разнообразные блюда. Кар-Карыч отыскал в своем музее артефактов книгу рецептов народов России. Друзья с энтузиазмом принялись за работу, чтобы устроить настоящий кулинарный фестиваль. Как же удивится Совунья, когда увидит на столе бурятские буузы, напоминающие русские пельмени, традиционный сытный башкирский пирог – губадию, золотистые удмуртские перепечи, богатое витаминами морошковое варенье ямальцев, вкуснейший татарский чак-чак и многое другое.

В финале герои примеряют головные уборы народов России. Так создатели решили подчеркнуть единство и, в тоже время разнообразие культурно-национальных традиций нашей страны.

Серия «Сюрприз» уникальна еще и тем, что в процессе озвучивания приняли участие все шесть актеров, легендарных голосов «Смешариков»: Владимир Бочанов (Бараш), Антон Виноградов (Крош), Сергей Мардарь (Совунья, Кар-Карыч), Владимир Постников (Ёжик), Светлана Письмиченко (Нюша) и Михаил Черняк (Копатыч, Лосяш и Пин).

Цикл серий «Азбука дружбы народов со Смешариками» создан в партнерстве ГК «Рики» и Президентского фонда культурных инициатив, при непосредственном участии профессионального культуролога и этнографа. Все эпизоды доступны на официальном YouTube-канале проекта «Смешарики».

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