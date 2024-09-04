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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Новая Волна» собрала звезд и конкурсантов на торжественном Гала-ужине

editor
By editor
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Ани Лорак, Петр Родионов, Липа Тетерич

Ани Лорак, Петр Родионов, Липа Тетерич

В преддверии Церемонии Закрытия международного конкурса «Новая Волна», который спустя 2 года вновь распахнул двери концертного зала New Wave Hall в Сочи, состоялся звездный Гала-ужин при поддержке журнала HELLO! с участием артистов, членов жюри и конкурсантов из разных стран. 

В этом году в зале «Золотой» главного отеля конкурса — Mantera Resort & Congress в Сириусе собрались самые яркие представители российского шоу-бизнеса, спорта, кино и телевидения: Яна Рудковская, Лера Кудрявцева, Игорь и Ольга Крутые, Лариса Долина, Алсу, Владимир Маркони, Ида Галич, Алексей Чумаков, Юлианна Караулова, Анастасия Гребёнкина, Анна Макарова, Андрей Разыграев, Алена Белая, Виктория Синицына и многие другие.

Ведущей вечера выступила прекрасная Липа Тетерич, свои музыкальные композиции исполнили Люся Чеботина, Артём Качер, Ани Лорак, а также конкурсанты «Новой Волны»: Анаит Акопян, Khvicha Lucca, Chebanov, Эрик Ахметов, Саша Цветкова.

Официальным партнером здоровья «Новой Волны» в этом году стала компания «ГЕРОФАРМ». В рамках конкурса компания впервые публично представила для звезд и гостей конкурса абсолютно новый инновационный проект – онлайн-ресурс Stroynee.prо, на котором собрано большое количество проверенной и полезной информации, а также эффективные практические инструменты для снижения веса, созданные при участии известных и авторитетных эндокринологов, нутрициологов и психологов страны.

В рамках вечера генеральный директор компании Пётр Родионов объявил об учреждении Всероссийской Премии «Поколение S», которая со следующего года получит статус ежегодного события. Мероприятие соберёт ярких представителей из области кино, литературного и изобразительного искусства, спорта, политики, в том числе известных артистов, блогеров, которые за последний год достигли невероятных результатов в трансформации в разных сферах жизни. 

Первыми эксклюзивные хрустальные статуэтки за вдохновение к достижениям в творчестве, здоровье и спорте в этом году на Гала-ужине получили: великолепная Ани Лорак, стильный Шура, утончённая Виктория Синицына. Также одним из лауреатов Премии стала грациозная Ольга Крутая — муза народного артиста России и председателя жюри международного конкурса «Новая Волна» Игоря Крутого.

Выступая перед гостями вечера, Пётр Родионов отметил, что «Новая Волна» уже много лет успешно зажигает новые звёзды на мировом небосклоне популярной музыки. А компания «ГЕРОФАРМ», которая больше 20 лет разрабатывает и производит российские современные препараты, в этом году тоже зажгла новую звезду – первый аналог голливудского датского препарата, который позволяет каждому человеку поддерживать здоровье и стремиться к идеальным пропорциям своего тела. «Наш новый препарат в рекордно короткие сроки уже показал свою эффективность и совершенно не уступает западному аналогу, при этом является более доступным по цене и его можно найти практически в каждой аптеке нашей страны!» — поделился Пётр Родионов. 

«Очень здорово, что у нас появились собственные новые технологии и новые возможности для людей, страдающих лишним весом. Теперь каждый может получить лёгкий доступ к стройности без вреда для здоровья под наблюдением врачей!» – сказала Анастасия Гребёнкина, которая специально прилетела в Сочи, чтобы поздравить компанию с успешным запуском нового онлайн-проекта на «Новой Волне». 

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