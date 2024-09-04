Региональным дизайнерам рассказали, как защитить продукцию

Внимание государства к творческим отраслям сыграло важную роль в активизации фэшн-индустрии на уровне регионов. С таким тезисом патентный поверенный РФ, руководитель частной практики IPJEN.NET Дженнет Демидова (на фото вверху) выступила на Неделе моды «Знай Пензу».

– Концепция развития креативных индустрий и недавно принятый закон о креативных индустриях очень поспособствовали росту предпринимательской активности в регионах, в том числе в сфере моды, дизайна, легкой промышленности. С первым успехом у молодых дизайнеров одежды закономерно возникает множество вопросов о правовой охране их продукта, – отметила она.

Эксперт подробно рассказала о целом веере возможностей охраны, который творческому предпринимателю предоставляет интеллектуальное право. «В широком смысле бренд – это не только конкретный товарный знак, но целый портфель интеллектуальных прав, включающий патенты на промышленные образцы, авторские права на дизайн, секреты производства, может быть, даже охранные документы на изобретения. Все то, что позволяет индивидуализировать товар и обеспечить коммерческое преимущество, можно защитить как юридическими средствами, так и технологическими – например, с помощью цифрового депонирования», – отметила Дженнет Демидова.

Она продемонстрировала и конкретные кейсы, связанные с защитой бренда в качестве комплекса прав. Так, порой в качестве товарного знака используется имя собственное. В креативных индустриях уже было множество споров о правах на творческий псевдоним. Сложность в том, что здесь в дело вступают личные неимущественные права, среди которых и право на имя, а также право на псевдоним, которое охраняется вне зависимости от исключительных имущественных прав. В гражданском кодексе указано, что гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество. При этом гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).

Когда компания «Стар Продакшн» захотела забрать у Димы Билана его творческий псевдоним, суд признал отчуждение псевдонима незаконным. Творческое имя неразрывно связано с личностью носителя. В чем-то схожий конфликт имел место между Василием Вакуленко и лейблом «Газгольдер». Но в данном деле последний решил зарегистрировать слово БАСТА в качестве товарного знака, однако не получил согласие самого артиста, которое должно быть явным и однозначно выраженным. В итоге Палата по патентным спорам товарный знак аннулировала. «Дизайнерам, стремящимся развивать личный бренд, использовать в коммерческой деятельности имена и псевдонимы, необходимо иметь в виду эти и многие другие нюансы. Опыт смежных отраслей здесь может быть весьма полезен», – отметила юрист.

В завершение мастер-класса эксперт проанализировала бренд местного производителя одежды и сумок Y30R, который отличается тем, что создает продукцию с использованием изображений музейных предметов, в частности, тканей русского и советского мануфактурного текстиля.

Дженнет Демидова обратила внимание на слабые стороны защиты комплекса прав указанного бренда. Среди таковых она назвала необходимость регистрации в качестве товарного знака также и комбинированного обозначения с цветовым и шрифтовым исполнением. Отметив тот факт, что необходимо убедиться в законности использования такого шрифта, который в свою очередь является объектом интеллектуальной собственности. И в продолжении, эксперт обратила внимание на то, что в договорах по разработке фирменного стиля, рекламного материала и производства самой продукции не в полном объеме описаны условия по созданию и принадлежности объектов интеллектуальной собственности, а также их дальнейшего использования. В таких договорах отсутствие исчерпывающего раздела про интеллектуальные права может повлечь за собой судебные разбирательства.

Выступление Дженнет Демидовой вызвало большой интерес аудитории. Дизайнеры задали множество вопросов касательно принадлежности прав на изготовление лекал, возможности использования существующих модных тенденций в одежде, особенностей развития региональных брендов.

С 1 по 7 сентября в Пензе проходит серия мероприятий в рамках Недели моды «Знай Пензу». Она проводится с целью поддержки региональной легкой промышленности и продвижения товаров местных производителей. Организатор – Центр креативных индустрий Пензенской области при поддержке Министерства экономического развития и промышленности. Неделя моды – часть национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который предложил создать президент России Владимир Путин.

Неделя моды «Знай Пензу» включает деловую программу, тематические мастер-классы, открытые лекции признанных спикеров, а также ярмарки товаров местных производителей и модный городок на набережной реки Суры. Мероприятие завершится большим показом мод с участием более 50 региональных дизайнеров.

Фото – пресс-служба IPJEN.NET