Победители хакатона «Города» разработали для Енисейска проект «Круг возрождения»

В Енисейске завершился первый, очный этап Всероссийского урбанистического хакатона «Города». Две команды молодых архитекторов из разных регионов России соревновались в создании уникальной архитектурной концепции общественно-туристического маршрута «Тропа святителя Луки». Победителем стал проект студентов под названием «Круг возрождения» авторами которого стали студенты СФУ Шанина Дарья, Заря Даниил и Белянин Кирилл, а также Болдырева Анастасия (ДФУ) и Тер-Аракелян Ксения (МАРХИ). В течение пяти дней архитекторы под руководством кураторов искали решения для раскрытия культурного и архитектурного потенциала Енисейска. По замыслу организаторов, идеи, заложенные в проектах, помогут привлечь туристов, паломников и создать новые возможности для города в целом.

Проект команды-победителя предлагает три маршрута, которые пересекаются и перетекают друг в друга. Каждый из них знакомит с личностью святителя в формате паломничества, семейного досуга и квестов для молодого поколения. Среди идей – возведение смотровой площадки «Вознесение» на месте утраченной часовни. На каждом маршруте будет использоваться система навигации в виде МАФов (малая архитектурная форма) из оргстекла. Такое решение поможет не только ориентироваться на местности, но позволит нанести изображение утраченных храмов и разместить их так чтобы они проецировались на места где они были расположены.

Работы участников оценивало жюри в состав которых вошла Заместитель руководителя администрации Губернатора Красноярского края Юлия Филатова:

«Хакатон для нас тема новая, знаковая и перспективная. Хочу выразить слова благодарности организаторам и ребятам, которые собрались из разных уголков нашей страны чтобы посмотреть на Енисейск свежим взглядом и предложить новые идеи для его культурного развития. Мы с радостью возьмем все ваши идеи на вооружение для дальнейшего воплощения в жизнь».

Другой представитель жюри – директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников – отметил важность хакатона «Города» для краевого города:

«Енисейск не так давно отпраздновал свой юбилей, к которому в городе было восстановлено множество памятников культурного наследия. Теперь очень важно сохранить и развить эту уникальную специализацию города именно в индустрии архитектуры и урбанистики. Одним из инструментов для достижения этой цели стал хакатон «Города». Вообще, этот проект многогранный. Для начинающих специалистов – это возможность поработать над реальными объектами под руководством ведущих экспертов России и пополнить свое портфолио. Для бизнеса – это развитие кадрового потенциала индустрии. Для города – это готовый архитектурный проект: конкурсанты предложили интересные решения, новые взгляды на культурные пространства и старые помещения, чтобы сделать их местами притяжения людей. В совокупности все это укрепляет статус Енисейска как архитектурной столицы края».

Куратор хакатона, Юлия Лисенкова, член Союза Московских Архитекторов, доцент кафедры основы архитектурного проектирования МАРХИ, обратила внимание на качественный рост конкурса и его участников:

«Просматривая портфолио участников, отметила для себя высокий уровень профессиональной подготовки, а также отметила для себя значимость мотивационных писем, которые многогранно раскрывают для организаторов разнообразие задач, которые ставят перед собой участники Всероссийского урбанистического хакатона «Города»! Я уже не первый раз являюсь куратором этого мероприятия и могу отметить, что уровень профессионализма растет от года к году. Мне даже было сложно выбрать лучших, с каждым из просмотренных мной претендентов мне было бы интересно поработать! Спасибо организаторам это потрясающего мероприятия, которые из года в год раскрывают перед участниками и кураторами новые возможности для творчества».

Следующий очный этап хакатона «Города» пройдет в Ставрополе. Участники в командах будут разрабатывать проект креативного пространства для Дома молодежи.