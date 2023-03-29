НОВИ-САД (Сербия): Сербский национальный театр представил премьеру – оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин»

История постановок «Евгения Онегина» в Нови-Саде насчитывает как минимум четыре обращения: в 1924, 1955, 1969, 1989. И это не считая гастролей Большого театра 1982 года. В этом сезоне 28 марта новая постановка была представлена режиссером Лино Привитера и дирижером Вальтером Атанази.

За плечами господина Атанази работа во многих европейских театрах: Милан, Верона, Рим, Флоренция, Мюнхен. Случились в его карьере и театр в Буэнос-Айресе, и многочисленные музыкальные фестивали.

«Онегин – человек сложного и противоречивого характера. Он заботится только о себе, все прекрасное в душе молодого человека осталось закрытым и недооцененным. Скука и лень порождают в нем отсутствие реального и живого. Тем не менее, мы увидим его в конце дуэли как кающегося, скорбящего Онегина, которого раскаяние заставит найти себя и чувства, которых он никогда не испытывал», – поясняет режиссер спектакля. Татьяна же окажется сильнее, в отличие от всех других персонажей, благодаря своей чистой душе и преданности.

В самой же постановке задействована международная команда: представители из Италии (режиссер, дирижер, сценограф), Сербии (артисты театра) и Албании (мультимедийная составляющая). Опера прозвучит на русском языке.

Марина АБРАМОВА, по зарубежным СМИ

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