В Москве пройдет благотворительный турнир по мини-футболу «Спорт во благо»

1 апреля сотрудники крупных российских и международных компаний соберутся на крытом футбольном манеже «Локомотив» в Москве, чтобы сыграть в футбол и помочь людям с синдромом Дауна. На поле выйдет 12 команд, среди них команды компаний Ozon, ПАО «Ростелеком», АО «Прогресс», «DатаРу», «Меллинг, Войтишкин и партнеры», ИК «ВЕЛЕС Капитал», ООО «Сервисный Центр СБМ», МШУ «Сколково», ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют», команда проекта «Атлет во благо», а также сборная команда родителей подопечных фонда «Синдром любви».

Традиционный футбольный турнир в поддержку своих подопечных проводит благотворительный фонд «Синдром любви». Турнир под эгидой «Спорт во благо» проводится с 2007 года и объединяет сотрудников компаний с целью сбора средств на благотворительность. По уже существующей традиции в турнире наравне со всеми принимают участие футболисты с синдромом Дауна. Ребята выведут команды на построение перед началом турнира, сыграют товарищеский матч с капитанами команд и примут участие в награждении победителей.

Соревнования проводятся по упрощенным правилам мини-футбола, в два этапа. Команды распределяются на 4 группы путем жеребьевки. Каждый матч состоит из двух таймов по 10 минут. На первом этапе команды играют между собой в один круг. На втором этапе команды, занявшие 1-е место своих группах, выходят в «золотой финал» и играют между собой, где и распределятся места с 1 по 4 место. Команды, занявшие 2-е место в группах, играют в «серебряной серии», так же играют друг с другом. В этой серии разыгрываются места с 5 по 8. Команды, занявшие 3-е места в группах играют «бронзовый этап», так же, играют между собой. В этой группе определяются команды с 9 по 12 места. Помимо основных матчей, на турнире также проводится награждение участников проходит в номинациях лучший защитник, лучший бомбардир, лучший вратарь и виртуоз чеканки.

Благотворительные турниры по мини-футболу «Спорт во благо» с участием корпоративных команд проводятся с 2007 года. За свою историю прошло 27 турниров, в рамках которых компаниям удалось собрать более 32 миллионов рублей на нужды людей с синдромом Дауна.

«Мы рады видеть в рядах участников столь неравнодушных сотрудников компаний, которые принимают самое активное участие в жизни проектов нашего фонда. От события к событию мы обрастаем все большим количеством друзей и партнеров и благодарим каждого за то, что даже в сложные времена для сбора средств они не остаются в стороне и продолжают делать лучше жизнь людей с синдромом Дауна», – говорит Юлия Лавричева, генеральный директор благотворительного фонда «Синдром любви».

Фонд активно развивает и спортивные программы с участием людей с дополнительной хромосомой. Ребята с синдромом Дауна уже более 6 лет занимаются в группах по футболу в рамках проекта «Футбол для детей с синдромом Дауна», созданного фондами «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» при поддержке Российского государственного социального университета. Они принимают участие во Всероссийских и региональных соревнованиях, а также участвуют в матчах с мировыми звездами футбола.

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