Культура выше политики: российский театральный режиссер выступил председателем жюри на международном фестивале в Белграде

В Сербии завершился II международный фестиваль MUZETEA. В рамках фестиваля на лучших музейных площадках Белграда были показаны постановки современных театральных режиссеров из Испании, Италии, Черногории и Сербии.

Несмотря на сложную политическую обстановку и распространенную практику «отмены» в отношении русскоязычных деятелей культуры, организаторы фестиваля решили пригласить принять в нем участие значительную делегацию, представляющую Россию. В частности, председателем жюри выступил Руслан Кутлыев, российский театральный режиссер, организатор международного фестиваля Onlife iDEA Fest.

Также в состав жюри вошли драматург и театральный критик Нина Мазур, театральный критик и продюсер Яна Балачевцева.

Президентом фестиваля музейного театра MUZETEA являлась актриса Национального театра в Белграде, автор нескольких книг Вера Муйович, которая ранее становилась лауреатом фестиваля Onlife iDEA Fest.

Напомним, что Onlife iDEA Fest — театральный проект, появившийся в России. В рамках фестиваля проходят постановки в Интернете в особом формате, соединяющем театральное искусство и современные цифровые технологии. В настоящее время продолжается 6 сезон фестиваля. Проект стал по-настоящему международным: за все время в нем приняли участие режиссеры и актеры из Азербайджана, Армении, Грузии, Кипра, Молдовы, Франции, Узбекистана.

«Наш формат цифрового театра появился еще в период пандемии, когда были закрыты границы и стал способом коммуникации между российским и международным театральным сообществом. Сейчас мы продолжаем фестиваль и актуальность его никак не снизилась. К сожалению, многие границы для россиян по-прежнему закрыты по совершенно другим причинам. Поэтому мы бесконечно благодарны организаторам, которые пригласили нас и которые еще раз показали, что культура и популяризация театрального искусства должны быть выше политической конъюнктуры», — считает Яна Балачевцева, театральный продюсер.

Как и Onlife iDEA Fest, фестиваль MUZETEA стал пространством для необычных экспериментов и выходом театра в новые для себя формы и площадки.

Жюри фестиваля выбрало лучших в двух номинациях: «Лучшая актриса» и «Лучшая постановка». Лучшей актрисой этого года стала великолепная Таня Бошкович, исполнившая роль «божественной» Сары в спектакле «Мемуары Сары Бернар». Зрители перенеслись в последнее лето великой актрисы, в котором, как в зеркале, отражается вся ее жизнь, наполненная признанием и отвержением. Спектакль «Мемуары Сары Бернар» — это головокружительный танец памяти, в котором зрителей ослепляет не только блеск сцены, но и то, что скрывается на ее теневой стороне.

В номинации «Лучшая постановка» победила «Медея» Раждена Кервалишвили, созданная на основе знаменитой пьесы Жана Ануя. Перед зрителями предстала не только сама героиня, но и пространство ее женского пути, в котором трагически переплелись нити любви, предательства, подвига и отчаяния, беспомощности и беспощадности. В своем монологе Медея пытается распутать судьбоносные узлы своей жизни.

Специальную награду от организаторов фестиваля получила испанская актриса Мария Видаль за роль в спектакле «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсиа Лорки.

Также был учрежден специальный приз Onlife iDEA Fest, который будет ежегодно вручаться в рамках международного фестиваля музейного театра MUZETEA в Сербии. Эту награду получают постановки, которые, по мнению жюри, лучше всего могут быть адаптированы под формат цифрового театра.