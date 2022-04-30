Книга Александры Марининой «Шпаргалка для ленивых любителей истории. Короли и королевы Англии» вышла в издательстве «Эксмо»

«То, что я пишу, — ни в коем случае не учебник и даже не учебное пособие, изучать историю по этому тексту нельзя! Но можно понять, какие любопытные извивы постоянно случались в жизни монархов, чем-то заинтересоваться, копнуть чуть глубже… И в итоге уложить-таки в голове то, что требуется, но с удовольствием, а не из-под палки».

В издательстве «Эксмо» выходит необычная для Александры Марининой книга в жанре популярной истории. Каждая глава — это история правления одного из английских монархов, начиная с Вильгельма Завоевателя и заканчивая отцом ныне здравствующей королевы Елизаветы II. Исторические фигуры, знакомые читателям по популярным романам и кино, показаны такими, какими были на самом деле. Страница за страницей перед читателем открывается живописная и многогранная картина десяти веков английской истории.

Александра Маринина создала легкую, но познавательную книгу для тех, кто любит смотреть сериалы «про королей», но при этом раньше особенно не интересовался политическими конфликтами прошлых эпох. Остроумный стиль «Шпаргалки для ленивых любителей истории» напоминает дружескую беседу, а подробности сами собой запоминаются. Прочитав эту книгу, будет легко понять истоки напряженности между Англией и Францией, во имя чего погибла Жанна Д`Арк, кто и как сражался между собой во время Войны Алой и Белой розы, почему так и не вышла замуж королева Елизавета I, а также разобраться в большом количестве Генрихов и Эдуардов, которые в разное время были английскими королями.

Эта книга увлекательна, как приключенческий роман, и богата фактами, как энциклопедия. Путешествие по ее страницам — своеобразный детектив и расследование перипетий английской истории, приносящие огромное удовольствие от ярких характеров, любопытных деталей и более глубокого понимания классических произведений Шекспира, Дюма, Вальтера Скотта и современных сериалов.

Александра Маринина — мастер детектива и создатель одного из самых известных персонажей этого жанра — Анастасии Каменской. В 1979 году она окончила юридический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова. С 1987 г. занималась анализом и прогнозированием преступности. Кроме популярных детективных романов, у Александры Марининой есть более 30 научных трудов о предотвращении преступлений. В феврале 1998 г. вышла в отставку в звании подполковника милиции. Книги Александры Марининой переведены на три десятка языков, а суммарный их тираж составляет больше 50 миллионов экземпляров.

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