От классики до 4D-энциклопедий: самые яркие книжные новинки для детей

А что вы любите читать вместе со своим малышом? Классические добрые сказки, которые читали нам ещё наши бабушки? Современные истории с невероятными иллюстрациями? А может быть, вы вместе познаете мир с научно-популярными книжками? Подготовили для вас подборку самых интересных новинок книжного рынка, где каждый найдёт что-то именно для себя. Приятных вам книжных открытий!

Муми-тролли. Первая энциклопедия в картинках

Большая иллюстрированная энциклопедия муми-троллей для самых маленьких! Малыши не только познакомятся с необычными персонажами, но и научатся полезным навыкам. Муми-мама, фрекен Снорк, Муми-тролль и Хемуль помогут выучить цвета, части тела, эмоции и чувства, красивые слова и правила вежливого поведения. Энциклопедия проиллюстрирована оригинальными персонажами Туве Янссон.

Первая книга малыша 4D

«Первая книга малыша 4D» — уникальное издание, ведь оно подготовлено с использованием дополненной реальности. Достаточно навести на страницу мобильное устройство, и она оживёт: зазвучат буквы и коротенькие рассказы, начнут двигаться звери и машинки. А это значит, что ваш ребёнок сможет заниматься по ней самостоятельно. Нажимая на кнопки и слушая познавательные аудиозаписи, малыш выучит буквы и слова, числа, цвета и формы, познакомится с животным миром и полезными машинами, запомнит весёлые стихотворения.

Надеемся, что ребёнок будет познавать окружающий мир с удовольствием, а знания, приобретённые в таком необычном формате, запомнятся ему надолго. Добро пожаловать в мир дополненной реальности!

Книга для дошкольного возраста.

Любимые стихи и сказки в картинках В. Сутеева

Каждая история рассказывает о важном: доброте, смелости, послушании, сочувствии и радости. Яркие и подробные картинки В. Сутеева погружают читателей в атмосферу сказки, веселья и детства.

Большую часть книги занимают стихи и сказки Сергея Владимировича Михалкова. Впервые публикуются все иллюстрации художника к стихотворению «Мы с приятелем». Спустя почти 70 лет выходит поэма «Дядя Стёпа – милиционер» с иллюстрациями В. Сутеева.

В книгу вошли произведения и других писателей – С. Маршака, В. Берестова, В. Орлова, Е. Каргановой, Т. Белозёрова и Н. Юсупова – иллюстрации к которым нарисовал знаменитый художник.

Серия «Любимые сказки и картинки» посвящена творчеству художника-сказочника, режиссёра-мультипликатора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Владимира Григорьевича Сутеева. На его сказках и картинках выросло несколько поколений читателей.

Красочный подарочный формат!

Сутеев: Сказки

Мечтали ли вы когда-нибудь, чтобы рисунки в книге ожили?

Представляем новинку серии «Самая удивительная книга с объемными картинками» – «Сказки» замечательного писателя, художника и мультипликатора Владимира Григорьевича Сутеева. Золотая классика детской литературы теперь в интерактивном

формате: любимые сказки с рисунками Сутеева оживают на глазах!

Объемные панорамы, интерактивные элементы, постраничная вырубка – теперь ребёнок сможет управлять героями книги и разыгрывать целые бумажные представления.

Формат книги поможет малышу развить пространственное мышление, фантазию и мелкую моторику, пробудит интерес к чтению. А главные герои-зверята станут ему верными друзьями и расскажут о доброте и отзывчивости, ценности дружбы и последствиях жадности.

Подарите своему ребёнку волшебство!

Успенский, Маршак, Чуковский: Маленькие рассказы для малышей

Короткий рассказ для малышей – особый жанр, он должен быть содержательным, интересным и при этом помещаться на паре страничек. Это требует от писателей особого мастерства.

В книгу «Маленькие рассказы для малышей» вошли произведения лучших детских писателей – Л. Н. Толстого, М. Зощенко, Э. Успенского, О. Кургузова и других.

Малыши познакомятся с разными животными, узнают их повадки, увлекутся историями о таких же детях, как они сами, и узнают больше о мире вокруг. Заскучать им не дадут рисунки художников, ведь тут много-много картинок на каждой страничке.

Книга для детей до 3-х лет.

Медвежонок Марфа

Актуальные сказки от современного детского автора, лауреата премий в области детской книги Ольги Лукас. Оригинальные, цепляющие образы и ситуации. Произведения адресованы детям от 3-х лет.

«Медвежонок Марфа» — новая сказка современной популярной писательницы Ольги Лукас. Автор создала искромётную аллюзию на хорошо знакомую всем «Дюймовочку» Х. К. Андерсена. Только из прекрасного цветка вместо крошечной прелестной девочки появился… бурый медвежонок.

Маме Ане и медвежонку Марфе предстоит столкнуться со сложностями современного мира и неготовностью людей понять и принять того, кто так сильно отличается от них. Но всё закончится хорошо! Ведь вокруг Марфы будут не только серьёзные тёти и дяди, но и — дети. А детям, как известно, совершенно не важно, как ты выглядишь, если умеешь изображать паровозик и лучше всех играешь маму-зайчиху, несмотря на то, что ты медведь. Рисунки Дианы Лапшиной.

Ослик Маффин и его весёлые друзья (ил. Н. Бугославской)

Вам знаком веселый ослик Маффин, которого любят дети и взрослые по всему миру? Он родился в Англии, в кукольном театре Энн Хогарт, затем выступал в цикле передач британского телевидения ВВС и приобрел мировую известность! И даже написал про свою жизнь книгу, которую советские дети с удовольствием читали, перечитывали и передавали из рук в руки.

Теперь Маффин возвращается к нам с этой книгой, и читателей ждут новые истории – невероятно интересные, смешные и поучительные. Их главные герои – сам Маффин и его многочисленные друзья: пингвин Перигрин, страус Освальд, щенок Питер и другие.

Иллюстрации для этого сборника нарисовала знаменитая российская художница Надежда Бугославская, а перевел и немного пересказал истории об ослике Маффине мастер художественного слова Михаил Вирозуб.

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