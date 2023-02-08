Новинки издательства «ЭксмоДетство»

Джонатан Страуд – Кричащая лестница (#1)

Первая книга серии «Агентство «Локвуд и компания» знаменитого Джонатана Страуда настолько крута, что удостоена 20 престижных премий, переведена на 25 языков, а 27 января Netflix покажет ее экранизацию. Сериал состоит из 8 эпизодов и сочетает мистику, детектив, приключения и юмор.

Энтони Локвуд управляет агентством по поиску призраков, и помогают ему в этом Люси и Джордж. Эти трое – подростки, обладающие необычным даром. Команда отправляется в старинный дом, который вот уже много веков населяют призраки и где находится знаменитая на всю округу Кричащая лестница. С наступлением темноты она издает чудовищные крики. Но есть маленькая проблемка – никто и никогда не выходил из этого особняка живым, а все предыдущие агенты, пытавшиеся разгадать его тайну, погибли.

Неповторимый альтернативный мир, где действуют его противоречивые, но такие притягательные герои ждут вас на страницах «Кричащей лестницы».

Серия: Дети моря

Катя Брандис - Новый враг (#6)

Катя Брандис радует фанатов продолжением серии-бестселлера «Дети леса» новинкой «Дети моря»! Любимая книга подростков – последняя в этой серии. Действие происходит в водной стихии. Приключения, дружба, первая влюбленность, смертельные опасности и тайны ждут тебя на каждой странице этой истории.

Тьяго и его друзья прибыли в новую школу для необычных подростков – «Красный утёс»! Здесь учатся дети ветра, а ещё сюда спешат Караг, Холли и другие ученики школы «Кристалл»! Тьяго не сомневался ни секунды: эту поездку он запомнит на всю жизнь! Но он точно не думал, что во время их экскурсии неизвестные похитят его и его одноклассников! Кто эти люди? Какие цели они преследуют? Неужели они работают на Лидию Леннокс, женщину-питона, которая мечтает отомстить Тьяго? Или мальчик имеет дело с куда более опасным врагом?

Эндрю Питерсон – На берегу Тёмного моря (#1)

Серия книг «Сага о семье Игиби», которая стала бестселлером на Западе, выходит в России! «На берегу Тёмного моря» - первая книга в этой серии. История обещает стать для нового поколения читателей такой же значимой, как «Властелин колец», «Хроники Нарнии» или «Гарри Поттер» для предыдущих поколений. Тщательно продуманный мир и вера в то, что добро всегда победит, делает историю актуальной во все времена.

В маленьком городке на берегу Тёмного моря живёт семья Игиби: трое детей, их мама и дедушка. Отец давно погиб на войне с Клыками, армией жестоких чешуйчатых ящериц, которые теперь правят миром. Несмотря на гнетущую атмосферу, дети остаются детьми, и 12-летний Джаннер, его брат Тинг и сестра Лили мечтают о путешествиях и приключениях. Но вряд ли эти мечты сбудутся… Загадочное прошлое семьи Игиби, о котором всю жизнь молчала мама, заставляет детей выступить против Клыков и отправиться на поиски сокровищ. Разгадав тайну, они смогут изменить мир. Но на пути Джаннера, Тинка и Лили встретятся мифические существа, необычные места и, конечно, опасности, которые они смогут преодолеть лишь вместе.

Серия: ФНАФ. Пять ночей у Фредди (Five Nights at Freddy's)

Два графических романа Скотта Коутона «Серебряные глаза» и «Неправильные» увлекут вас в мир аниматроников. Книги серии ФНАФ по одноименной компьютерной игре «Five Nights at Freddy's» позволяют узнать новые истории проклятой закусочной. Вы не найдете пересказ сюжета игры, а откроете мир ФНАФ с другой стороны.

Скотт Коутон – Серебряные глаза. Графический роман

Первая часть комикса посвящена возвращению домой Чарли – дочери основателя загадочной пиццерии. Несколько лет назад в этом заведении посетителей развлекали специально сконструированные животные-талисманы – аниматроники. Но после жуткой трагедии пиццерию закрыли. Чарли вместе с друзьями снова посещает кафе «У Фредди Фазбера», но кто бы мог подумать, что вернуться оттуда удастся не всем.

Скотт Коутон – Неправильные. Графический роман

В «Неправильных» история развернется через год после посещения пиццерии. Чарли постоянно преследуют пугающие воспоминания о пропавшем много лет назад младшем брате и детях, которые погибли от рук сумасшедшего маньяка. Она возвращается в городок, чтобы посмотреть своим страхам в глаза.

Серия: Интерактивный детский атлас

Серия книг «Интерактивный детский атлас» знает, что сила в знаниях! Вместе новыми с книгами «Миссия выполнима» юные читатели отправляются на большую спасательную операцию. Главные цели – защитить жителей города от болезней и предотвратить глобальные катастрофы на нашей планете!

Игровая мини-энциклопедия «Быть здоровым» с открывающимися окошками и буклетами на каждом развороте расскажет о правилах гигиены, о защите от вирусов и инфекций, безопасности дома и на улице.

Вместе с книгой «Спасем планету» и персонажем-спутником вы отправитесь в увлекательное путешествие. Итогом экспедиции по страницам книги станут ответы на вопросы: отчего возникает загрязнение природы, чем нам грозят лесные пожары, как можно дать вторую жизнь старым вещам и помочь природе.

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