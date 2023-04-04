Новинки издательства Freedom

Рейвен Кеннеди – Знак купидона (#1)

Новая фэнтезийная история от Рейвен Кеннеди, которая полностью изменит ваше представление о купидонах! Впервые в романе фейри столкнулись с богами любви. Погрузитесь в страстный и захватывающий сюжет о девушке, чьи стрелы всегда попадают в цель!

Думаете, быть купидоном — это работа мечты? Как бы не так. Да, я могу дарить людям любовь. Но мне не положено самой ей наслаждаться. Полный отстой. Еще при жизни я была безнадежным романтиком. Поэтому после смерти я подумала, что стать купидоном не такая уж и плохая идея. Звучит многообещающе, верно? НЕТ! Я застряла в загробном мире невидимая, одинокая и чертовски злая! Я уже почти смирилась со своей участью. Пока не поняла, что, видимо, допекла кого-то сверху. Потому что меня изгнали со службы в царстве людей и отправили... в мир фейри. И все бы ничего, но здесь я повздорила с одним принцем. И в ответ на атаку из моих стрел, он обрушил свою магию, случайно сделав меня видимой и осязаемой. И знаете, что это значит? Теперь настала моя очередь получить любовь. Держитесь!

Эмма Скотт – Между «привет» и «прощай»

Новая книга мастера романтической прозы Эммы Скотт рассказывает прекрасную историю о любви, утрате, горе, личностном росте, выживании и самопожертвовании. События болезненны и жестоки, как иногда и бывает жизнь. И все же Эмме Скотт удается показать проблески надежды и красоты даже среди тьмы…

Фейт – городская жительница Сиэтла, она живет в бешенном темпе. В поисках себя и спокойствия она отправляется на Гавайи и встречает его… Эшер – пожарный в тропическом лесу. Свое время он посвящал спасению жизней и заботе о других, лишь бы не думать о себе… Кажется, между ними пропасть и у них нет будущего. Но что, если Фейт и Эшеру суждено быть вместе?

Криста и Бекка Ритчи – Зависим от тебя

Страстный и чувственный роман от авторов бестселлеров New York Times и USA Today Кристы и Бекки Ритчи! Вы будете очарованы атмосферой славы, горячих парней и крепкой дружбы!

Никто не заподозрит, в чем состоит самый большой секрет застенчивой Лили. Ее нездоровая зависимость приводит к связям на одну ночь, после которых наутро становится стыдно. Но у единственного человека, которому она доверила свой секрет, есть собственная тайна. Лучшие друзья Лорена — алкоголь и Лили. Чтобы скрыть свои увлечения от родственников, друзья притворяются парой. В течение трех лет им мастерски удается скрывать свои пагубные привычки. Но чем больше Лорен и Лили погружаются в зависимости, тем сильнее цепляются за свои разрушительные отношения, считая, что совместный быт лучше лжи. Когда их личная жизнь становится достоянием общественности, друзья понимают, что они не только зависимы от выпивки и близости… Они стали по-настоящему одержимы друг другом.

Л. Дж. Шэн – Дьявол носит чёрный

Страстная история «от ненависти до любви» от автора бестселлеров USA Today, Amazon.com и Washington Post Эл Джей Шэн. Герои попали в ловушку, которая стала для них спасением. Шэн мастерски передает напряжение между персонажами, и с головой погружает читателя в драматичный сюжет и море страсти.

У Мэдисон Голдблум идеальная жизнь. Успешная карьера в мире моды, шикарная квартира в Нью-Йорке и симпатичный бойфренд. Вернее, это все было… пока Чейз Блэк не нагрянул как гром среди ясного неба. Мало того, что бывший парень Мэдди нагло вторгся в ее дом, так еще и обратился с возмутительной просьбой. Девушка должна притвориться невестой Чейза перед всей его семьей! И хотя он — человек, разбивший ей сердце, для Мэдди сыграть роль возлюбленной не так уж и сложно. Особенно если это означает, что она сможет наблюдать за тем, как высокомерный дьявол будет ползать у ее ног. Говорят, держи врагов ближе. Но что, если враг — это любовь всей твоей жизни?

Айлин Берт – Семь грехов

Уникальное молодежное фэнтези от российской писательницы Айлин Берт. Роман придется по душе фанатам атмосферного темного фэнтези. А внутри вас ждет невероятное оформление: карта, плей-лист, глоссарий, письма и дневники.

Когда смертный погибает, у его души есть два места для перерождения – Светлый мир и мир Тьмы. В Темном мире бок о бок живут семь рас, олицетворяющих смертные грехи: гордыня, алчность, гнев, блуд, зависть, чревоугодие, уныние. Когда грехорожденные разных рас начинают бесследно пропадать, Темный Владыка Даэтрен не может не вмешаться. Он поручает своей подопечной, демонессе Неамаре, разобраться с таинственными исчезновениями, но на этом пути ей не справиться в одиночку…

Мари Клейн – В погоне за счастьем

Дебют российской писательницы Мари Клейн! Роман о любви, скорости, потере и семье! Искренняя и трогательная история о двух израненных душах, нашедших друг друга.

После смерти матери Менсиа окончательно потеряла связь с отцом, который всю жизнь был холоден и равнодушен к ней. Она оказалась наедине со своей болью и нашла отдушину в мотоцикле, байкерах и скорости. Во время гонок Менсиа забывала о своем горе, а как только возвращалась к обычной жизни – ее разбитое сердце болело с новой силой. Но однажды в банде появился Хорас. Он бывший хоккеист, который завершил карьеру из-за травмы. И если раньше всю свою агрессию он оставлял на льду, то сейчас она выплескивалась на окружающих. Но Менсиа подарила ему сочувствие и поддержку. А что Хорас может дать ей дать, кроме озлобленности и боли?

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