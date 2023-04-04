Новинки издательства «ЭксмоДетство» в марте

Будь осторожен: некоторые книги – это настоящие ловушки! С их страниц невозможно выбраться! И эта как раз такая. Видишь ли, я Шмыгоцефал Семнадцатый (для друзей просто Шмыга), всё время застреваю в книгах. И сейчас мне снова нужна помощь ЧИТАТЕЛЯ! Тут внутри бегает целое стадо динозавров! А ещё на страницах прячется настоящая мумия и… кое-кто с пушистым розовым мехом. Ой-ой, мне уже страшно! Но ты можешь меня спасти! Поторопись, я жду!

Наоми Новик – Первый урок Шоломанчи

Не все волшебные школы одинаковы. Эта захочет тебя убить. Галадриэль знает закон: только сильнейшие маги смогут выбраться из стен Шоломанчи. Здесь нет ни учителей, ни каникул, ни друзей. Зато в тёмных коридорах всегда полно злыдней – опасных существ, готовых наброситься на тебя в любой момент. Пережить выпускной – вот главная цель каждого, кто однажды попал сюда. Но, кажется, на этот раз школа приготовила испытание, которое невозможно пройти. С чем это связано? Кто в этом виноват? И как спасти себя и всех остальных?

Наоми Новик – американская писательница, которая своей серией книг «Смертельное образование» перевернула представление о магическом образовании и школе волшебства. Ее захватывающий и остроумный слог высоко отмечают и коллеги, и читатели, и критики. Наоми Новик удостоена нескольких Литературных премий. В России, помимо «Первого урока Шоломанчи», ранее вышли знаменитые книги автора «Зимнее серебро» и «Чаща».

Кстати, на предстоящей 6-9 апреля ярмарке Non/Fiction новинки ЭксмоДетство будут представлены на стенде J-1.

Любимая сказка, которая переведена на 47 языков мира, впервые выходит с новыми рисунками Вадима Челака – известного российского художника-иллюстратора детских книг, члена Союза московских художников.

Однажды папа Карло выстругал из полена деревянного человечка. Он оказался весёлым, озорным и доверчивым мальчуганом. Хитрецы и обманщики лиса Алиса и кот Базилио заведут его в Страну Дураков, добрая и мудрая черепаха Тортила поможет раскрыть ему тайну золотого ключика, а новые знакомые – Пьеро и Мальвина – помогут победить жадного и злобного Карабаса Барабаса.

Такой «Русалочку» Disney вы ещё точно не знали. Перед вами новый взгляд на известную историю, который откроет скрытые смыслы и причины, по которым произошли знакомые каждому события.

Столкнувшись с мощью морской колдуньи, маленькая русалочка Ариэль… не смогла её одолеть и потеряла не только своего возлюбленного и свой голос, но и родного отца, который отдал свою жизнь за её. С тех пор прошло пять лет. Ариэль стала царицей морской, печальной и безмолвной, а Урсула до сих пор правит людьми рука об руку с Эриком, строит козни и разжигает войны. И вот, спустя столько лет, русалочка случайно узнаёт, что её отец жив! Он заколдован и пленён Урсулой, но жив! И теперь Ариэль во что бы то ни стало должна его спасти. А заодно и своего принца, которого даже не надеялась больше увидеть, и тот далёкий мир, частью которого она когда-то так мечтала стать…

Встречайте ретеллинг легенды о Сонной Лощине и Всаднике без головы от лица современной девушки-подростка!

Добро пожаловать в Сонную Лощину… снова. Прошло двести лет, но здесь время словно замерло. Для всех, кроме Кэт – пра-пра-правнучки той самой Катарины ван Тассел, что встречала Икабода Крейна и Всадника без головы. Все в городе верят в духов и боятся Всадника, хотя на дворе XXI век. Все, но только не Кэт – она мечтает уехать в Нью-Йорк и начать там новую жизнь. Вот только когда в руки Кэт попадает дневник той самой первой Катарины, она понимает: не все легенды врут. А ещё Кэт обнаруживает, что словно повторяет жизнь предшественницы. Ведь она тоже хочет сбежать, тоже мечтает о большем и встречает в Сонной Лощине кого-то нового, кому отдаёт своё сердце…

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