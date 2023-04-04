ТОП 5 супер новинок от издательства «РИПОЛ классик» на NonFiction

Бронепараходы. Алексей Иванов (ТОП NonFiction)

Алексей Иванов, автор романов «Географ глобус пропил», «Тени тевтонов» и «Сердце пармы».

«Бронепароходы» – это мощный и трагический роман о событиях Гражданской войны - о послереволюционной России, о речном судоходстве и борьбе нефтяных компаний.

В романе огромное количество реальных исторических лиц. Реальны даже корабли с их судьбами: лайнер «Фельдмаршал Суворов», царский пароход «Межень», буксиры «Левшино» и «Русло», миноносцы, «баржа смерти» и бронепароход «Ваня-коммунист».

В мире бушевала инженерная революция, когда паровые машины соперничали с дизельными двигателями, и в российское противостояние красных и белых властно вторгалась борьба лидеров нефтедобычи - британского концерна «Шелл» и русской компании братьев Нобель. Войну вели и люди, и технологии, и капиталы. В кровавой и огненной круговерти речники оказывались то красными, то белыми. Их принуждали стрелять в товарищей по главному делу жизни, принуждали топить пароходы - славу и гордость речного флота. Как сохранить совесть посреди катастрофы? Как уберечь тех, кого ты любишь, кто тебе доверился? Как защитить прогресс, которому безразличны социальные битвы? Там, на палубах речных буксиров, капитаны искали честный путь в будущее, и маленький человек становился сильнее, чем огромный и могучий пароход.

Вторя жена. Луиза Мей (ТОП NonFiction)

Какие манипуляции использует абьюзер, чтобы подчинить себе женщину? Тебя контролируют, под маской заботы, тебя унижают, под маской внимания, твою самооценку планомерно уничтожают и ты испытываешь бесконечный страх, но все это называют любовью. Как не стать жертвой насилия и вовремя распознать домашнего тирана? Рекомендовано к прочтению всем!

Предисловие к русскому изданию написала общественный деятель и телеведущая Оксана Пушкина.

Сандрина ненавидит себя: свое слишком большое тело, свое слишком круглое лицо, свою слишком маленькую квартиру, свою слишком скучную жизнь. Но все это перестает иметь значение, когда она встречает мужчину, который плачет. Его жена пропала, и Сандрина смогла заполнить пустоту в его душе, взять на себя заботу о его сыне, быть частью его жизни… пока вдруг первая жена не объявилась, и мир Сандрины не перевернулся с ног на голову. Какие тайны хранит первая жена, потерявшая память? Кем на самом деле является любимый муж Сандрины: скорбящим мужчиной или жестоким монстром?

Барбизон. В отеле только девушк. Паулина Брен

«Барбизон» — это история самого известного нью-йоркского отеля для женщин, от своей постройки в 1927 году до постепенного превращения в жилой дом для мультимиллионеров в 2007-м. Отель построили в «ревущих двадцатых» для девушек и дам, решивших в одночасье сорваться в Нью-Йорк покорять сверкающие небоскребы.

Сюда стремились все женщины Америки, но стать постоялицей отеля можно было либо по рекомендации, либо пройдя строгий отбор у помощницы управляющего отелем. Но оно того стоило, в Барбизоне женщины получали все, что уже давно было у мужчин: изысканный апартаменты с ежедневными услугами горничных и гостиничным рестораном. Никаких мужчин и бытовой суеты, только карьера. Сюда ехали за мечтой, чего бы она не стоила.

Постоялицами отеля были: пережившая крушение «Титаника» Молли Браун; актрисы Грейс Келли, Типпи Хедрен, Лайза Миннелли и Сибил Шепард; писательницы Сильвия Плат, Джоан Дидион, Гейл Грин, Энн Битти; дизайнер Бетси Джонсон; журналистки Пегги Нунан и Линн Шерр и многие другие.

Кризис и власть. Двухтомник от Михаила Хазина и Сергея Щеглова

«Кризис и Власть. Том I. Лестница в небо»

В этой книге вторы излагают общую теорию Власти и подробно рассказывают обо всех стадиях властной карьеры - от рядового сотрудника корпорации до высокопоставленного представителя мировой элиты.

Какое правило Власти нарушил Стив Джобс, в 1984 году уволенный со всех постов в собственной компании Apple? Какой враг довел до расстрела «гения Карпат», всесильного диктатора Румынии Николае Чаушеску? Сколько лет потребовалось настоящему человеку Власти, чтобы пройти путь от нищего на паперти до императора Византии, и как ему это удалось? Почему политическая неопределенность - лучшее время для начинающего карьериста?

«Кризис и Власть. Том II. Люди Власти»

В вопросах Власти есть два ответа - всем известный и правильный. Любой представитель элиты заинтересован в том, чтобы сохранить в тайне структуру своей группировки и ее подлинные цели. Но помимо внутренних связей существуют еще и публичные действия, совершаемые членами группировок в ходе борьбы за те или иные ресурсы.

Во втором томе издания авторы анализируют масштабные исторические и политические события, чтобы показать, сколько коллективных интересов, мотивов и проблем скрывается за известными каждому «фактами». За что поплатился директор МВФ Стросс-Кан? Кто на самом деле стоит за смертью Кеннеди и почему абсолютно все, даже его сторонники, поддержали официальную версию об убийце-одиночке? Мог ли Сталин проиграть борьбу за власть?

Хайд. Рассел Крейг

Мрачный, готический детектив с напряжённым сюжетом и сложными персонажами.

Эдвард Хайд не доверяет никому, кроме своего лечащего врача. Именно он знает о проклятие или даре Хайда, благодаря которому мужчина одновременно проживает две реальности: настоящую и выдуманную, вызванную неврологическим заболеванием.

Положение дел капитана Эдварда Хайда в разы ухудшается, когда в викторианском Эдинбурге происходит жестокое убийство, вселяющее в души местных жителей страх. Происшествие, связанное с древним кельтским ритуалом тройственной смерти, будоражит психику Хайда. Он волей случая оказывается втянут в нечто зловещее и ужасающее. Капитану предстоит выяснить, кто стоит за убийством? Как теперь вернуть спокойствие викторианскому городку? И что нужно делать, когда мир галлюцинаций начинает заменять реальный?

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