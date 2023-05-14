Новинки издательства «ЭксмоДетство»

Серия: Учимся делать выбор

В серии выходят иллюстрированные книги о юных Дэнни и Дарлин. В их жизни обычных дошкольников постоянно возникают ситуации, когда надо принять решение. Например, поделиться ли игрушкой с другом? Можно ли взять чужую вещь без спроса? Такой выбор предстоит сделать и вашему ребёнку. В зависимости от ответа история имеет несколько окончаний. В серии четыре книги: «Как поступить Дэнни?», «Как поступить Дарлин?», «Как поступить Дэнни в школе?», «Как поступить Дэнни на каникулах?».

Ганит Леви, Адир Леви – Как поступить Дэнни?, 0+

В этой книге главный герой – ты! Выбирая, как поступить в разных ситуациях, ты увидишь, как твоё решение влияет на дальнейшие события. Нужно ли делиться игрушками с друзьями? Можно ли брать чужие вещи без спроса? Обязательно ли убираться после устроенного беспорядка? Прими своё решение – и посмотри, к чему оно приведёт: одна история – девять разных концовок!

Ганит Леви, Адир Леви – Как поступить Дарлин?, 0+

В этой книге ребят ждут эпизоды из жизни девочки Дарлин, которая попадает в разные ситуации, требующие принятия решения — что делать дальше. Их ждут непростые вопросы, с которыми сталкивается каждый ребёнок, — можно ли брать чужие вещи без спроса; стоит ли порой уступать ради сохранения дружбы и хороших отношений; нужно ли обижаться или лучше поговорить и прояснить ситуацию…

Гарриет Манкастер – Зубная фея, 6+

Новинка в серии-лонгселлере «Изадора Мун»! Эта история строится вокруг одного из главных детских страхов – первого похода к стоматологу. Новая книга Гарриет Манкастер поможет справиться с паникой и покажет, что поход к врачу может быть увлекательным и безболезненным.

«Я обожаю ходить к зубному врачу!», - так говорит папа Изадоры. Но сама она ещё ни разу не была у стоматолога. И, если честно, немного его боится! И всё же придётся туда пойти, ведь совсем скоро у неё выпадет первый молочный зуб. Вот только как побороть свой страх? К счастью, Изадора знакомится с самой настоящей зубной феей – она очень необычная и наверняка сможет помочь девочке!

Эндрю Питерсон – Чёрная Карета, 12+

Выход книги: 19 мая!

Долгожданное продолжение в серии книг для современных подростков «Сага о семье Игиби». Джаннера и его семью ждут испытания, которые выпадают на долю только избранных героев. Эта книга поможет поверить в себя и докажет, что любовь и дружба способны победить любое зло.

Чёрная Карета едет по улицам в поисках новых жертв. Те, кто в неё попадает, исчезает навсегда. Но прямо сейчас Джаннеру и его семье грозит другая опасность. Ведь узнав, кто такие Игиби на самом деле, Клыки развернули охоту на них. Теперь путь один – на север, в Ледяные прерии. По дороге туда можно встретить жестоких береговиков, столкнуться с опасными похитителями и пережить предательство друзей. Какие ещё испытания выпадут на долю Игиби?

Минерва Сигел – Disney. Злодеи. Карты Таро и руководство, 12+

Таро — тема, которая набирает сегодня всё большую популярность. Необычный запоминающийся дизайн колоды с изображениями популярных героев-злодеев Disney поможет разобраться в себе и получить ответы на важные вопросы.

Колода с изображениями харизматичных злодеев Disney позволит по-новому взглянуть как на Таро, так и на любимых персонажей. Вместе с исчерпывающим гидом по Таро, включающим разнообразные расклады для любой жизненной ситуации и подробные толкования, карты помогут найти ответы на интересующие вопросы и расшифровать знаки судьбы.

А.Р.С. Хоркка – Nordic Horror. Леденяще холоден, 16+

Добро пожаловать туда, где танцует северное сияние и замерзают слёзы! Абсолютно завораживающая история для фанатов ФНАФ, Сиреноголового, Слендермена и даже Мандалорца!

16-летний Армас научился избегать людей и охотится с луком на холодных просторах Лапландии. Когда-то давно у мальчика забрали все чувства. Наава, бывшая воспитательница сиротского приюта, сделала из Армаса настоящего бойца, которому не страшно сразиться с преследующими их демонами. Готов ли Армас к встрече с врагом и сможет ли он вернуть чувства обратно?

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