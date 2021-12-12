Останкинская башня вошла в 20-ку знаковых мест России по версии телеканала National Geographic

В 2021 году телеканалу National Geographic в России исполняется 20 лет. В честь юбилея им было принято решение разместить 20 больших желтых рамок в интересных и удивительно красивых местах России. Останкинская башня вошла в их число, став единственной локацией в городе Москве.

2,5-метровая инсталляция, выполненная в форме прямоугольного элемента логотипа National Geographic, будет размещаться рядом с Экскурсионным корпусом Останкинской башни до 10 января 2022 года. Выбор National Geographic Останкинской башни в качестве единственного места в Москве для установки рамки в виде лого телеканала – свидетельство признания сооружения в качестве одной из главных и интереснейших туристических локаций.

На протяжении всего времени размещения инсталляции National Geographic Останкинская башня проводит розыгрыш призов. Для того чтобы принять участие, необходимо сфотографироваться с Останкинской башней сквозь призму фирменной желтой рамки National Geographic, и выложить фото в Instagram с хештегом #ostankinonatgeotv.

5 победителей получат пригласительные билеты на Останкинскую башню на 2 лица с приятным бонусом от ресторанного комплекса «Седьмое небо», работающего на вершине башни. С правилами проведения фотоконкурса можно ознакомиться на официальном сайте Останкинской башни www.tvtower.ru.

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