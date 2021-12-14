Театр «Русская песня» готовит потрясающее и неповторимое новогоднее представление для всей семьи «Бабкины сказки. Возвращение чудес»! В новом сказочном шоу яркий и динамичный сюжет, веселые запоминающиеся музыкальные номера, потрясающие костюмы и уникальные спецэффекты! Часовое действие спектакля перемежается зажигательным интерактивом, который начнётся еще в фойе театра!



Легко, весело и непринужденно расскажут вам новогоднюю историю, покажут удивительное сказочное представление современными инструментами визуализации. На их канве происходят захватывающие приключения любимых героев сказок – Деда Мороза, Снегурочки, Водяного, Кощея, Бабы Яги, уже полюбившихся Морозяков. Наша сказка учит зрителя смекалке, взаимовыручке, доброте и дружбе!

В спектакле заняты артисты театра «Русская песня» – ансамбль «Русская песня», балет «Живая планета», ансамбль танца «Русские сезоны», фолк-рок-группа «После 11» и фольклорная группа «Славяне». Зрителей ждут эксклюзивные музыкальные номера в живом исполнении на трех сценах. Каждый юный зритель сможет стать полноправным участником представления, ведь в интерактивной сказке скучать не придется ни на минуту!

Спектакль не состоялся бы без красочных костюмов и декораций. Благодаря роскошному оформлению спектакля, ярким костюмам сказочных героев в сочетании с народной музыкой и песнями сказка превратилась в настоящий праздник – яркий и волшебный!

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